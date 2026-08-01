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Lucía Veiga, pregoeira das Festas de María Pita: "Na Coruña temos tanta luz propia, que podemos permitirnos vinte eclipses sen quedar a escuras"

A actriz e humorista reivindicou a identidade coruñesa como unha forma de pertenza que vai moito máis alá da orixe, e recoñeceu o legado de figuras como María Pita, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, María Casares ou Juana de Vega

Pregón de la actriz Lucía Veiga que abre la fiestas de María Pita en A Coruña

Pregón de la actriz Lucía Veiga que abre la fiestas de María Pita en A Coruña

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Pregón de la actriz Lucía Veiga que abre la fiestas de María Pita en A Coruña / Casteleiro

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María de la Huerta

A Coruña

A actriz e humorista Lucía Veiga, "cascarilleira orgullosa" dos Mallos, asomouse este sábado ao balcón do palacio municipal da Coruña para prender un mes de efervescencia festeira na cidade. Ante centenares de veciños, e visiblemente ilusionada, a actual presidenta da Academia Galega do Audiovisual pronunciou o pregón das Festas de María Pita 2026, antes de que outra artista moi querida na Coruña, a cantante Luz Casal, ofrecese o primeiro concerto gratuíto dos festexos, que estaba previsto que arrincase ás 22.00 horas, e comezou media hora máis tarde por un problema na mesa de sonido.

"Dar o pregon das festas da Coruña é moi emocionante, e moi complicado. Máis que conseguir unha parcela na praia polo San Xoán, pagar un abono do Deportivo, atopar un piso de aluguer na zona tensionada ou un sitio onde aparcar a BiciCoruña en hora punta", arrancou Veiga un pregón no que reivindicou a identidade coruñesa como unha forma de pertenza que vai moito máis alá da orixe, apelando ao sentimento compartido de quen escollen a cidade como fogar.

"Dar o pregon das festas da Coruña é moi emocionante, e moi complicado. Máis que conseguir unha parcela na praia polo San Xoán, pagar un abono do Deportivo, atopar un piso de aluguer na zona tensionada ou un sitio onde aparcar a BiciCoruña en hora punta", sinalou Veiga

Pregón de Lucía Veiga en el inicio de las fiestas de María Pita

Pregón de Lucía Veiga en el inicio de las fiestas de María Pita

RAC

"Alma, elección e sentimento"

A intérprete defendeu que ser coruñés ou coruñesa “é unha cuestión de alma, unha elección, un sentimento”. "Viñeras a esta cidade a estudiar ou traballar, hai un momento no que deixas de concebir a vida sen o arrecendo do mar, as augas frías, a areas gordas, as rúas venteadas, os paseos ateigados, o rebumbio dos barrios e a cantinela do acento coruño. E aí pasas a ser CTV. Ou por que non, CTA, coruñes de toda a alma", considerou, para sentenciar:

"Manuel Rivas di que os escritores falan moitas veces da luz da Coruña, e el cre que esa luz non ven só do ceo, ven da xente que a habita. E eu concordo con Manolo, e engado, que na Coruña non precisamos prender luces de Nadal en agosto. Onde hai Rey non manda Caballero. Temos tanta luz propia, que podemos permitirnos vinte eclipses sen quedar a escuras".

A intérprete concluiu a súa intervención convidando á cidadanía a vivir intensamente as festas: “¡O que teña gana de festa, que me siga! Vivan os CTV! Vivan os CTA! Viva A Coruña!”

Tras resaltar o carácter "aberto, resiliente e acolledor" da Coruña, a pregoeira reivindicou a cultura como un "elemento esencial" da vida colectiva. "Cultura sempre", proclamou a presidenta da Academia Galega do Audiovisual durante a súa intervención, animando a coruñeses e coruñesas a non renunciar nunca a ela por ser unha ferramenta que "abre as mentes e ensancha os corazóns".

Homenaxe ás mulleres da Coruña

Lucía Veiga destacou, ademais, o espírito dunha cidade "mariñeira, comerciante, industrial, coqueta e orgullosa", capaz de adaptarse ás dificultades sen perder nunca a súa personalidade, e aproveitou o peche do pregón para homenaxear ás mulleres da Coruña e ás xeracións que contribuíron a construír a urbe actual. "Reclamade o voso sitio. Chegade onde queirades chegar. Nunca esquezades ás mulleres que nos precederon e que tamén fixeron desta cidade o que é", resaltou a actriz, quen recoñeceu o legado de figuras como María Pita, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, María Casares ou Juana de Vega.

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Despois dun aplaudido "Vivan Os Mallos", a intérprete recordou a súa "tropa do Eusebio", á "familia de Xacarandaina", á súa "xente da Falperra, Santa Lucía e Os Mallos", un barrio "traballador, honesto, plural e orgulloso", subliñou, e concluiu a súa intervención convidando á cidadanía a vivir intensamente as festas: “¡O que teña gana de festa, que me siga! Vivan os CTV! Vivan os CTA! Viva A Coruña!”.

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