Adiós a uno de los escenarios más emblemáticos del Festival Noroeste de A Coruña: esta es la alternativa

El Castillo de San Antón, emblemático escenario del Festival Noroeste en el que llegaron a actuar artistas de la talle de Rosalía, cambia para siempre. El nuevo escenario, situado fuera del monumento, será una de las novedades del XXXIX Festival Noroeste Estrella Galicia. El público podrá acceder sin invitación a los conciertos de Anna Andreu y Ana Lua Caiano, programados para los días 5 y 6 de agosto, respectivamente, a las 21.00 horas.

El espacio se instalará en la explanada situada al pie del castillo, en el itsmo que une la isla de San Antón y que hoy en día funciona como parking, por lo que las artistas actuarán con el monumento a su espalda. Una ubicación que, según la organización, permitirá aumentar el aforo y facilitar la asistencia de personas con problemas de movilidad. El horario de los recitales coincidirá además con el atardecer sobre la bahía de A Coruña.

Dos propuestas entre la tradición y la experimentación

Anna Andreu presentará el miércoles 5 las canciones de Vigilia, su trabajo publicado junto a la batería Marina Arrufat. La artista catalana combina poesía, relatos cotidianos y música mediterránea en un formato marcado por la sencillez.

Ana Lua Caiano actuará el jueves 6 con una propuesta que mezcla la tradición musical portuguesa con electrónica, sintetizadores, percusión y grabaciones de campo.

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El evento está organizado por el Concello de A Coruña con el patrocinio de Estrella Galicia y el apoyo de la Xunta y la Deputación.