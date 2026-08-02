La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros

Cada año la ronda de Outeiro encabeza la lista de las calles con más accidentes de tráfico de A Coruña, y 2025 no ha sido una excepción. La memoria de la Policía Local le atribuye 69 siniestros, muy por delante de la avenida de Arteixo (24), Juan Flórez (21) o Alfonso Molina (18). Sin embargo, la lectura de estos datos cambia al relacionar el número de accidentes con la longitud de cada una de las trece arterias que concentran mayor siniestralidad. De hecho, Alfonso Molina y Baños de Arteixo están en la cola de una lista que encabezan Ramón y Cajal y Pérez Ardá.

La ronda de Outeiro es también una de las arterias más extensas de la ciudad. Según las mediciones de los ejes de calle — las líneas centrales, reales o imaginarias, que corren a lo largo de una vía— que se pueden comprobar en la cartografía de la página del Concello da Coruña, su recorrido sobrepasa los cinco kilómetros. La avenida de Arteixo supera los dos kilómetros; Alfonso Molina alcanza 5,6; la carretera de Baños de Arteixo, otros 5,6; y la avenida de Fisterra, los 3,2.

Comparar estas dimensiones con el número de accidentes de 2025 permite poner en perspectiva la siniestralidad registrada en cada una de ellas. Las diferencias más llamativas aparecen en algunas calles más cortas. Juan Flórez acumuló 21 accidentes el año pasado en apenas 1,2 kilómetros de longitud. La avenida Alcalde Pérez Ardá registró doce siniestros apenas medio kilómetro y Linares Rivas alcanzó diez con un eje de 757 metros. En estos casos, la concentración de accidentes por tramo de calle resulta notablemente superior a la de otras grandes avenidas de la ciudad.

La calle Ramón y Cajal en A Coruña / Casteleiro

Pero el ejemplo más significativo es el de la calle Ramón y Cajal. Aunque contabilizó 15 accidentes en 2025, lejos de las cifras de la ronda de Outeiro, su longitud apenas alcanza los 600 metros. Esta circunstancia la convierte en la vía principal de A Coruña con mayor concentración de siniestros en relación con su tamaño. Los residentes de la zona atribuyen esta elevada siniestralidad a la confusa señalización de los carriles bici y al frecuente incumplimiento de las normas de circulación por parte de algunos peatones.

Los últimos cuatro años

Más allá del reparto por calles, la evolución de la siniestralidad refleja una mejora evidente. La ronda de Outeiro llegó a registrar 143 accidentes en 2021 y cuatro años después redujo esa cifra hasta los 69 siniestros contabilizados en 2025. El descenso también es visible en otras vías principales. La avenida de Arteixo pasó de 69 accidentes a 24; la avenida de Fisterra, de 42 a 12; Alfonso Molina, de 49 a 18; y la avenida Pedro Barrié de la Maza, de 28 a 14.

Los datos del último ejercicio apuntan, además, a una reducción de la gravedad de los accidentes. Aunque el número total de siniestros aumentó un 12 % entre 2024 y 2025, al pasar de 758 a 849, el crecimiento se concentró principalmente en accidentes sin víctimas. El número de heridos apenas varió respecto al año anterior y solo se registró un fallecido durante todo el ejercicio.

La Policía Local identifica la falta de atención al volante como uno de los principales factores detrás de muchos de estos accidentes urbanos. El uso del teléfono móvil, los cambios de carril sin precaución, el incumplimiento de los pasos de peatones y la desobediencia de la señalización figuran entre las causas más repetidas en los atestados. La mayoría de los siniestros, además, se producen en días laborables y durante las primeras horas de la mañana, coincidiendo con los momentos de mayor intensidad del tráfico.

Así, mientras la ronda de Outeiro continúa siendo la vía con más accidentes en términos absolutos, el análisis de la siniestralidad en función de la longitud sitúa a Ramón y Cajal como el tramo más conflictivo de la red viaria coruñesa.