La comida para llevar conquista las playas de A Coruña: “Como hay gente todo el rato, ahora abrimos toda la semana"

El bocadillo y la pieza de fruta sigue estando en los arenales de A Coruña, pero menos. Los locales de comida para llevar que proliferan en la urbe parecen haber cambiado el clásico menú de playa, introduciendo opciones más gourmet que ya triunfan desde el Orzán hasta Riazor.

El impulso del verano se deja notar tanto en la caja como en las cocinas, donde se preparan para afrontar un intenso agosto. En algunos, como en Madre Farina, ya han tenido que ampliar el horario. "Como hay gente todo el rato, ahora abrimos toda la semana. Antes cerrábamos los lunes y los martes, pero el verano se nota", aseguran desde el local de pasta italiana, que abría sus puertas en julio de 2025 en la calle Torreiro.

El pasado agosto, el establecimiento despachaba de media unas 150 raciones al día tan solo de carborana, su plato estrella y "el que más sale" para disfrutar en las jornadas de sol. Este año, llevan percibiendo el aumento de "chavales que se van a comer a la Marina o a la playa" desde mediados de junio y esperan que la afluencia se mantenga -si el tiempo acompaña- hasta la mitad de septiembre.

La pasta fresca de Madre Farina, en la calle Torreiro de A Coruña. / Casteleiro

En Auténtico Bottega Italiana, Leo Monaci también está pendiente del parte meteorológico cuando empieza a hacer sus preparaciones a media mañana. Hoy, con el sol brillando en el cielo, está apurado. "La gente viene antes y se lleva las cosas. Después, las horas de calor ya son más calmadas", explica, atento al reloj.

El 'takeaway', una moda "de la ciudad"

La clientela que se acerca a estos establecimientos de comida para llevar no procede de cruceros o aviones, sino que reside habitualmente en la urbe. "Pensábamos que íbamos a tener más turistas, pero hasta aquí no llegan. La mayoría son familias y gente mayor o que vive sola", afirma Sara Rochas desde A Rochiña, un takeaway sin gluten que funciona desde este abril en la Avenida Buenos Aires.

Sara Rochas, la propietaria de A Rochiña, con una de sus empanadas sin gluten. / LOC

Frente a su ubicación en el número 9 se despliega la playa de Riazor, a la que se dirigen muchos de los coruñeses que pasan estos días frente a su puerta. Su carta de comida casera tradicional se presta más al menú playero clásico, con opciones, eso sí, 100% aptas para las personas celiacas. "No ha evolucionado tanto, sigue siendo lo mítico: las empanadas y las ensaladas se llevan bastante a la playa", explica la cocinera, que fundó su local tras "muchos años como jefa de cocina" y una década con un diagnóstico erróneo de celiaquía que le hizo convivir de primera mano con el miedo al gluten.

Hoy, en su obrador despacha panes, postres y otro de los platos estrella que están conquistando los arenales: sus croquetas de marisco y jamón. Cada semana vende unas 600 unidades y cerca de 30 kilos de ensaladilla que blinda frente al calor coruñés "con una mayonesa pasteurizada".

Los fines de semana -los días más fuertes para el takeaway-, las focaccias de Rocha vuelan de su vitrina, igual que le ocurre a Leo Monaci en la plaza de Pontevedra. Allí, los coruñeses tienen claras sus preferencias: por las mañanas, su pan italiano y su ensalada de pasta y, "al atardecer, pizza para cenar en la playa".

Los más aventureros se acercan a estos locales en busca de platos que puedan consumir incluso en el mar. "La gente se lo lleva al barco. Una señora me comentó que se lo iba a contar a sus amigas, porque el tarro de cristal en el que damos las raciones está genial para cuando vas a navegar", indica el responsable de Madre Farina, que ha añadido una nueva ensalada fría para aprovechar el tirón estival y complementar su oferta de verano.

Aunque en los supermercados existan opciones de comida preparada -algunas de ellas, de restaurantes-, para el cocinero las ventajas de estos takeaway son evidentes y superan incluso a la hostelería tradicional. "Aquí te puedes comer una pasta fresca por diez euros y con buen producto. Eso es algo que en un restaurante te valdría 20. El rollo takeaway aquí está funcionando muy bien. Yo creo que ya es algo de la ciudad".