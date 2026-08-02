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A Coruña renueva los descuentos en el aparcamiento de Tabacos: bonos de 12 horas por 1,99 euros

La campaña Multipass incluirá un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos para quienes compren un bono

Aparcamiento Telpark de la Fábrica de Tabacos.

Aparcamiento Telpark de la Fábrica de Tabacos. / LOC

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RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña y Telpark renovarán en septiembre la campaña Multipass del aparcamiento municipal de la Fábrica de Tabacos. El objetivo es facilitar el acceso al centro y apoyar el comercio y la hostelería. La promoción estará disponible del 7 al 29 de septiembre.

Los usuarios podrán adquirir bonos para estacionar hasta 12 horas por 1,99 euros, con modalidades de 5, 10 y 20 usos. Tendrán una validez de un año y se comprarán a través de la aplicación de Telpark.

El acceso se realizará mediante la lectura automática de la matrícula, sin necesidad de retirar un tique ni pagar al salir. La aplicación permitirá también modificar el vehículo asociado al bono.

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Descuento para vehículos eléctricos

Quienes compren un Multipass tendrán además un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de Telpark con este servicio hasta el 31 de diciembre de 2026. El Concello enmarca la iniciativa en su estrategia para favorecer la movilidad y dinamizar la actividad del comercio del centro.

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