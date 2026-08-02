A Coruña vive otro día de buen tiempo antes de un lunes pasado por agua
La mañana comenzará con brumas o nieblas, pero los cielos quedarán despejados a lo largo del día
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña vivirá este domingo una jornada estable, con temperaturas entre los 17 y los 23 grados, según la previsión de MeteoGalicia. La probabilidad de precipitaciones será muy baja durante el día.
La mañana comenzará con brumas o nieblas, especialmente a primera hora, y viento en calma. Estas nubes bajas podrían reducir temporalmente la visibilidad en algunos puntos de la ciudad.
Los termómetros subirán progresivamente hasta alcanzar una máxima de 24 grados durante las horas centrales, con un ambiente suave. Esta será una jornada plácida antes de un lunes en el que se prevén lluvias por la tarde.
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
- Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida