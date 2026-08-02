Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

A Coruña vive otro día de buen tiempo antes de un lunes pasado por agua

La mañana comenzará con brumas o nieblas, pero los cielos quedarán despejados a lo largo del día

Playa del Matadero en A Coruña

Playa del Matadero en A Coruña / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña vivirá este domingo una jornada estable, con temperaturas entre los 17 y los 23 grados, según la previsión de MeteoGalicia. La probabilidad de precipitaciones será muy baja durante el día.

La mañana comenzará con brumas o nieblas, especialmente a primera hora, y viento en calma. Estas nubes bajas podrían reducir temporalmente la visibilidad en algunos puntos de la ciudad.

Noticias relacionadas

Los termómetros subirán progresivamente hasta alcanzar una máxima de 24 grados durante las horas centrales, con un ambiente suave. Esta será una jornada plácida antes de un lunes en el que se prevén lluvias por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
  2. La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
  3. Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
  4. El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
  5. La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
  6. ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
  7. La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
  8. Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida

A Coruña vive otro día de buen tiempo antes de un lunes pasado por agua

A Coruña vive otro día de buen tiempo antes de un lunes pasado por agua

La comida para llevar conquista las playas de A Coruña: “Como hay gente todo el rato, ahora abrimos toda la semana"

La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros

La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros

Una auditoría de la Universidade da Coruña ve "dudas significativas" de que pueda "continuar en funcionamiento" por sus problemas financieros

Una auditoría de la Universidade da Coruña ve "dudas significativas" de que pueda "continuar en funcionamiento" por sus problemas financieros

Los 600 metros de A Coruña con mayor peligrosidad: "Aquí hay que conducir con mil ojos"

El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: "Se trata de dar seguridad a los padres"

Lucía Veiga, pregoeira das Festas de María Pita: "Na Coruña temos tanta luz propia, que podemos permitirnos vinte eclipses sen quedar a escuras"

Lucía Veiga, pregoeira das Festas de María Pita: "Na Coruña temos tanta luz propia, que podemos permitirnos vinte eclipses sen quedar a escuras"

Luz Casal se entrega a A Coruña tras un inicio de concierto accidentado

Luz Casal se entrega a A Coruña tras un inicio de concierto accidentado
Tracking Pixel Contents