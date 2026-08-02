A Coruña vive otro día de buen tiempo antes de un lunes pasado por agua

A Coruña vivirá este domingo una jornada estable, con temperaturas entre los 17 y los 23 grados, según la previsión de MeteoGalicia. La probabilidad de precipitaciones será muy baja durante el día.

La mañana comenzará con brumas o nieblas, especialmente a primera hora, y viento en calma. Estas nubes bajas podrían reducir temporalmente la visibilidad en algunos puntos de la ciudad.

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Los termómetros subirán progresivamente hasta alcanzar una máxima de 24 grados durante las horas centrales, con un ambiente suave. Esta será una jornada plácida antes de un lunes en el que se prevén lluvias por la tarde.