Qué hacer hoy en A Coruña por las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios del domingo 2 de agosto
Mercedes Peón protagoniza la jornada con un concierto gratuito en la plaza de María Pita
Mostrart
Horario: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
La feria de artesanía celebra su 42.ª edición con más de 65 profesionales distribuidos en 45 casetas. El público podrá encontrar trabajos elaborados con diferentes técnicas y materiales, con propuestas que combinan tradición, innovación y diseño contemporáneo.
Feria del Libro
Horario: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
La Feria del Libro de A Coruña reúne a 38 librerías de la ciudad y de otros puntos de Galicia. La programación incluye presentaciones, encuentros literarios, actividades culturales y sesiones de firmas con autores.
Concierto de Mercedes Peón
Horario: 22.00 horas
Lugar: Plaza de María Pita
Mercedes Peón ofrecerá un concierto gratuito dentro de la programación de las Fiestas de María Pita. La artista gallega cerrará una jornada marcada por los libros, la creación artesanal y la música en pleno centro de A Coruña.
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