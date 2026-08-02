Qué hacer hoy en A Coruña por las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios del domingo 2 de agosto

Mostrart

Horario: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

La feria de artesanía celebra su 42.ª edición con más de 65 profesionales distribuidos en 45 casetas. El público podrá encontrar trabajos elaborados con diferentes técnicas y materiales, con propuestas que combinan tradición, innovación y diseño contemporáneo.

Feria del Libro

Horario: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

La Feria del Libro de A Coruña reúne a 38 librerías de la ciudad y de otros puntos de Galicia. La programación incluye presentaciones, encuentros literarios, actividades culturales y sesiones de firmas con autores.

Concierto de Mercedes Peón

Horario: 22.00 horas

Lugar: Plaza de María Pita

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Mercedes Peón ofrecerá un concierto gratuito dentro de la programación de las Fiestas de María Pita. La artista gallega cerrará una jornada marcada por los libros, la creación artesanal y la música en pleno centro de A Coruña.