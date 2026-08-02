Un patinete eléctrico causa un incendio en un piso de A Coruña: dos personas con pronóstico reservado
Hasta once personas necesitaron asistencia sanitaria durante la madrugada
Once personas necesitaron asistencia sanitaria durante la madrugada de este domingo por un incendio registrado en un edificio de la calle Nicomedes-Pastor Díaz, en A Coruña. Nueve de los afectados fueron trasladados a un centro hospitalario. Dos personas permanecen ingresadas en el Chuac en la Unidad de Quemados con pronóstico reservado.
El fuego comenzó cerca de las 2.00 horas en una vivienda del primer piso. Dos habitaciones quedaron completamente calcinadas y el humo provocó daños en el resto del inmueble, extendiéndose con rapidez por el edificio. Los bomberos apuntan a que el incendio pudo originarse en un patinete eléctrico.
Los servicios de emergencia desalojaron preventivamente a los residentes mientras los bomberos extinguían las llamas y comprobaban las condiciones de habitabilidad. En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de A Coruña y las policías Local y Nacional. Alrededor de las 6.00 horas, las personas desalojadas pudieron regresar a sus viviendas.
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