Los coruñeses apuran la compra de gafas para el eclipse del 12 de agosto: "El miedo es que se acaben"

"El miedo que tengo es que se acaben". La preocupación de Teresa resume la situación que viven muchos coruñeses cuando faltan nueve días para el eclipse total de Sol del 12 de agosto. A Coruña ya descuenta las horas para un acontecimiento que no se repetirá en generaciones y, mientras unos guardan desde hace semanas sus gafas homologadas, otros recorren farmacias, supermercados y otros puntos de venta para conseguirlas antes de que se agoten.

A Sofía le ocurrió precisamente eso. Hace unas semanas vio gafas para el eclipse en un supermercado, pero decidió dejar la compra para más adelante. Cuando volvió, ya no quedaban. "Hay mucha demanda", explica. Ahora continúa buscándolas porque tiene claro que no piensa observar el eclipse sin protección. "No quiero quedarme ciega", afirma. Además, considera que el paso del eclipse por Galicia convierte la cita en una oportunidad única. "Es una experiencia única y ahora que pasa por Galicia hay que aprovecharla", explica la joven coruñesa.

Otros vecinos fueron más previsores. Jesús ya tiene las suyas preparadas. Se las regalaron hace tiempo y asegura que están homologadas. Para él, utilizarlas es imprescindible porque "te protegen la vista". Nunca ha visto un eclipse y reconoce que espera el 12 de agosto con ilusión. "Es una vez en la vida que pasa y hay que verlo", indica. Si el tiempo acompaña, tiene pensado seguir el fenómeno desde la Torre de Hércules o el Monte de San Pedro.

Teresa también vivirá su primer eclipse. Aunque todavía no ha comprado las gafas, asegura que lo hará "hoy o mañana", probablemente en una farmacia de confianza. Conoce los riesgos de mirar directamente al Sol y por eso no quiere "dejar pasar mucho más tiempo" antes de conseguirlas.

Pedro tampoco las ha comprado todavía, aunque calcula que cuestan alrededor de cuatro euros y considera que es un precio asequible para un accesorio imprescindible. Tiene claro que observar el eclipse sin protección puede "provocar lesiones en la vista" y ya piensa también en el lugar desde el que lo contemplará. Su intención es acercarse al Monte de San Pedro, aunque intentará evitar las zonas con mayor concentración de público.

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La expectación no solo se vive entre los coruñeses. Evelyn ha viajado desde París para pasar unos días con su familia en A Coruña y aprovechar también el eclipse. Las gafas ya las tiene resueltas gracias a su madre, que disponía de varias homologadas. "Vine por la familia, pero por esto también", comenta. Todavía no sabe desde qué punto de la ciudad lo verá, aunque confía en disfrutarlo desde algún lugar próximo a Riazor.