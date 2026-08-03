Las detenciones por violencia de género suben en A Coruña año tras año y ya son casi un 30% de los arrestos de la Policía Local: hay una llamada cada 18 horas

A lo largo de esta década, los hombres detenidos por la Policía Local de A Coruña por violencia de género no han dejado de crecer, y este delito ha sido, año tras año, la causa más frecuente de arresto por parte de los agentes del 092. De acuerdo con la Memoria Local de 2025 del servicio, a la que ha tenido acceso este diario, de los 257 arrestos del año pasado (prácticamente los mismos que en 2024, cuando se contabilizaron 246), un total de 75 se corresponden con violencia contra la mujer, más de un 29%. Aproximadamente cada cinco días, los agentes locales detienen a un hombre por este motivo, y no son los únicos combatiendo este delito, ya que la Policía Nacional también realiza intervenciones. A esto hay que sumar otros catorce casos de malos tratos en el ámbito familiar, que en trece ocasiones fueron cometidos por hombres.

En 2020, las detenciones por violencia de género fueron 34, si bien es cierto que se trata de un año en el que la criminalidad y las intervenciones en las calles cayeron por el Covid. En 2021 la cifra ascendió a 56 y, un año después, a 59, mientras que en 2023 alcanzó las 62. En 2024 fueron 70, y cinco más el año pasado: una tendencia de crecimiento sin interrupciones. En años pasados, en la estadística se incluían arrestos de mujeres, pero en los últimos ejercicios se ha detenido solo a hombres.

Las estadísticas del año pasado, que aún no son públicas, elevan las intervenciones por este motivo, 112, prácticamente una cada tres días, si bien en parte de ellas no hay detenidos. De las 70 actuaciones con arrestados, 42 se produjeron en el turno de noche, así como más de la mitad de las que no implicaron arresto. La violencia de género también es uno de los motivos más frecuentes de llamadas al 092, con 484 casos, uno cada 18 horas. Los agentes tutores, que trabajan con menores, intervinieron en cuatro casos por violencia de este tipo, y en diciembre se ofreció un curso de intervención policial con menores y víctimas de violencia de género en el ámbito familiar al personal, con once plazas. La plantilla total es de 348 efectivos, de los que 45 son mujeres.

Apenas cinco detenidos por narcotráfico

Los agentes realizaron también 40 detenciones por atentado, residencia o desobediencia a la autoridad en 2025, una cifra similar a la de ejercicios anteriores, pero ninguna por agresiones entre particulares, cuando en 2024 habían sido 18. Sí se realizaron 19 arrestos por lesiones, cuando en 2024 la cifra fue de catorce y en 2023 de 32. Los detenidos por amenazas fueron siete, frente a los cinco del ejercicio anterior.

Pese a que los procedimientos administrativos por consumo o porte de drogas están en auge, la Policía Local apenas realizó cinco arrestos por tráfico de estupefacientes durante todo el año, probablemente debido a que la mayor parte de los casos relacionados con sustancias ilícitas que detecta son de pequeñas cantidades. Las detenciones por robo con fuerza y violencia fueron 18, frente a las 27 del año anterior, y nueve por hurto, o estafa. Los quebrantamientos de condena supusieron una treintena de arrestos, los delitos de daños seis y los casos de busca y captura o reclamación judicial sumaron 24.