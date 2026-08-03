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La exposición 'A Galicia inédita' reúne 92 fotografías y textos periodísticos en la Marina de A Coruña

Se podrá visitar hasta el 20 de agosto

Exposición 'A Galicia Inédita' en la Marina

Exposición 'A Galicia Inédita' en la Marina

Gus de la Paz / Casteleiro

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RAC

En la mañana de este lunes se presentó en la Marina de A Coruña la segunda edición de la exposición fotográfia 'A Galicia inédita', una muestra organizada por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) y la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

Esta muestra incluye un total de 92 imágenes que son acompañadas de textos literarios y periodísticos de profesionales de la comunicación y la fotografía periodística.

En la exposición participan los fotoperiodistas de LA OPINIÓN Vanessa Casteleiro, Gustavo de la Paz y Carlos Pardellas.

Exposición 'A Galicia Inédita'

Exposición 'A Galicia Inédita' / Casteleiro

'A Galicia inédita' reúne obras de fotoperiodistas que desarrollan su trabajo profesional en medios de comunicación de toda la comunidad gallega. Todas están complementadas por leyendas de corte literario o informativo, que fueron elaboradas por miembros de la Asociación Profesional u otros periodistas gallegos.

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Estas imágenes captan todo tipo de acontecimientos, lugares y personajes, que pertenecen a todo tipo de noticias, reportajes o entrevistas. Estará disponible hasta el 20 de agosto.

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