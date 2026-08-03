La exposición 'A Galicia inédita' reúne 92 fotografías y textos periodísticos en la Marina de A Coruña
Se podrá visitar hasta el 20 de agosto
En la mañana de este lunes se presentó en la Marina de A Coruña la segunda edición de la exposición fotográfia 'A Galicia inédita', una muestra organizada por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) y la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).
Esta muestra incluye un total de 92 imágenes que son acompañadas de textos literarios y periodísticos de profesionales de la comunicación y la fotografía periodística.
En la exposición participan los fotoperiodistas de LA OPINIÓN Vanessa Casteleiro, Gustavo de la Paz y Carlos Pardellas.
'A Galicia inédita' reúne obras de fotoperiodistas que desarrollan su trabajo profesional en medios de comunicación de toda la comunidad gallega. Todas están complementadas por leyendas de corte literario o informativo, que fueron elaboradas por miembros de la Asociación Profesional u otros periodistas gallegos.
Estas imágenes captan todo tipo de acontecimientos, lugares y personajes, que pertenecen a todo tipo de noticias, reportajes o entrevistas. Estará disponible hasta el 20 de agosto.
- La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
- El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: 'Se trata de dar seguridad a los padres