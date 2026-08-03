Las gafas para el eclipse del 12 de agosto comienzan a escasear en las farmacias de A Coruña: "Hay proveedores que ya no tienen"

A apenas una semana del que será el mayor eclipse solar del último siglo que, el próximo 12 de agosto, justo antes del anochecer --entre las 19.31 y las 21.21 horas, con su punto álgido a las 20.28-- teñirá de oscuridad el cielo de A Coruña, en las farmacias de la ciudad y su entorno comienzan a escasear las gafas homologadas para mirar ese fenómeno astronómico sin comprometer la salud visual.

"Ya en abril, notamos que la gente empezaba a preguntar por las gafas para ver el eclipse, pero el grueso de las ventas comenzó hacia la última semana de mayo y principios de junio. Y en julio, mucho más. Estos últimos días, está habiendo un montón de demanda de gafas. Lo malo es que ahora ya se están agotando en algunas farmacias. Y muchos proveedores ya no las tienen", apunta Beatriz Castelo, nueva vocal de Óptica, Oftálmica y Optometría y Acústica audiométrica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), titular en la Farmacia Mosquera y Óptica Beatriz Castelo en la Cuesta de la Tapia, en O Temple (Cambre), donde, "durante el último mes", estima, han vendido "en torno a unas 200 gafas homologadas", con un precio que oscila "entre los 2 y 3 euros".

Inés Vicente Garrido

"Nos las piden un montón"

Un incremento en la demanda de gafas para mirar el eclipse que constata Iria María Reino, titular de la Farmacia Reino, en la céntrica calle Riego de Agua de A Coruña, donde a las 16.30 horas de este lunes estaban agotadas, a la espera de recibir nuevas unidades a lo largo de la tarde. "Llevamos ya vendidas 399 gafas. Empezamos en abril, pero sí es verdad que, últimamente, la caja de 50 unidades nos dura dos días", destaca.

En la Farmacia Ossorio, en la calle San Nicolás, al inicio de la tarde de este lunes habían vendido ya todas las unidades de gafas para observar el eclipse que tenían disponibles, aunque permanecían también a la espera de recibir más "en el pedido de las 17.00 horas". "Estos días, nos las están demandando un montón. La última caja, de 50 unidades, la pedimos entre el jueves y el viernes, y hoy se habían vendido ya todas", señalan desde el establecimiento. "Escasez ya hay, y como después van a venir muchos barcos, puede que se terminen agotando", consideran.

Las gafas para mirar el eclipse solar "tienen que estar homologadas, según la norma ISO 12312-2 y con el marcador CE", para evitar sufrir "quemaduras en la retina" que, "en la mayoría de los casos", advierte Beatriz Castelo Mosquera, vocal de Óptica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, "pueden ser irreversibles"

Paula Briones, vocal también de la Junta de Gobierno del COFC y titular de la Farmacia Briones, en la avenida de Arteixo, confirma que en su establecimiento están "a punto" de quedarse "sin stock" de gafas para mirar el eclipse. "Y lo cierto es que agosto es mal mes porque casi todos los proveedores están de vacaciones", avisa Briones, antes de reconocer que, en su farmacia, el mayor volumen de ventas se registró "al principio". "En cuanto nos llegaron las primeras unidades, las pusimos a la venta y la gente hizo acopio. A medida que se acerca el día 12, sí notamos que nos están preguntando bastante por el tema, pero el grueso de nuestras ventas se produjo ya hace algunas semanas", incide.

Homologación

La vocal de Óptica, Oftálmica y Optometría y Acústica audiométrica del COFC recuerda que, aunque farmacias y ópticas no son los únicos puntos de distribución de gafas de protección para ver el eclipse solar, sí "tienen que estar homologadas, según la norma ISO 12312-2 y con el marcador CE", para evitar sufrir "quemaduras en la retina" que, "en la mayoría de los casos", recalca, "pueden ser irreversibles".

Detalle lateral de unas gafas homologadas para mirar el eclipse solar del próximo día 12 de agosto. / Casteleiro

"Las que se venden en farmacias y ópticas creo que están todas homologadas. Ahora bien, cuidado si se compran en internet o por ahí...", advierte Beatriz Castelo, antes de exponer algunas de las principales cuestiones o dudas que le trasladan los usuarios de su farmacia, estos días, en relación con el eclipse.

"Por ejemplo, nos preguntan qué pasaría si se observa el eclipse sin gafas o con unas gafas de sol normales. Esto es súper peligroso porque te puede causar una retinopatía solar que, en la mayoría de los casos es irreversible. Hay que tener mucho cuidado porque, además, la retina no duele. En el momento en que te estás haciendo la quemadura no lo notas pero, unas horas después, empiezan los síntomas. Y pueden ser irreversibles", hace hincapié.