Gafas para ver el eclipse del 12 de agosto: estos son los lugares de A Coruña para conseguirlas

A Coruña entra en la cuenta atrás para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la historia: el eclipse total de Sol. El miércoles 12 de agosto, la Luna ocultará completamente el astro durante 76 segundos sobre la ciudad.

La expectación ha convertido las gafas homologadas en uno de los artículos más buscados del verano. En A Coruña es posible conseguirlas de forma gratuita, aunque con existencias limitadas. También se pueden comprar por un módico precio.

Entra en un museo y llévate las gafas

El Ayuntamiento repartirá gafas en los tres Museos Científicos Coruñeses: la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae. La entrega está dirigida a las personas mayores de 16 años que accedan a los centros con su entrada y se mantendrá hasta que se agoten las existencias.

La alternativa más económica es acudir a la Casa de las Ciencias, en el parque de Santa Margarita, o a la Domus, en la calle Ángel Rebollo, 91, donde la entrada general es de dos euros. En el Aquarium Finisterrae, la tarifa general es de diez euros. En cualquier caso, es una buena oportunidad para disfrutar de la ciencia y, de paso, llevarse unas gafas. Eso sí, el Ayuntamiento de A Coruña advierte de que se repartirán hasta agotar existencias, por lo que conviene ir lo antes posible.

Con el cupón del eclipse de la ONCE

La segunda vía comienza esta semana. Los vendedores de la ONCE distribuirán gratuitamente gafas homologadas en sus puntos habituales. Su entrega está vinculada a la compra del cupón del próximo 12 de agosto, que está dedicado al eclipse.

La campaña prevé repartir dos millones de unidades en toda España, por lo que el número de gafas del que dispondrá cada vendedor será limitado. Para conseguirlas, hay que acercarse a un punto de venta de la ONCE o preguntar directamente a los vendedores.

Comprarlas en ópticas y farmacias

En caso de no poder conseguir las gafas en los museos o en la ONCE, lo mejor es acudir directamente a una óptica o farmacia, donde se venden gafas homologadas por un precio de entre dos y tres euros. Además, los profesionales pueden asesorar a los usuarios sobre la mejor forma de utilizarlas.

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El visor debe cumplir la norma internacional ISO 12312-2 y proceder de un lugar de confianza. Antes de usarlo, hay que comprobar que el filtro no presenta arañazos, agujeros, roturas ni dobleces. Usar unas gafas que no cumplan la normativa o mirar al Sol con otros elementos no recomendados puede causar daños irreparables en la retina.