Heridas dos personas en un atropello en Alfonso Molina, en A Coruña
Presentan golpes y contusiones y su pronóstico es reservado
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A Coruña
Dos personas han sido atropelladas en la avenida Alfonso Molina de A Coruña. Según explican desde el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 18.50 horas de este lunes a la altura de la Fábrica de Armas en sentido entrada a la ciudad.
Tal y como explicó el particular que llamó al 112, las personas estaban tiradas en el arcén de la carretera. Dos ambulancias acudieron al punto para socorrerlas.
Además de a Urxencias Sanitarias, se avisó a la Guardia Civil y la Policía Local de A Coruña.
Según fuentes del hospital de A Coruña, presentan distintos golpes y contusiones y su pronóstico es reservado.
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