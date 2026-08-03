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Heridas dos personas en un atropello en Alfonso Molina, en A Coruña

Presentan golpes y contusiones y su pronóstico es reservado

Retenciones en Alfonso Molina por el atropello

Retenciones en Alfonso Molina por el atropello / DGT

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RAC

A Coruña

Dos personas han sido atropelladas en la avenida Alfonso Molina de A Coruña. Según explican desde el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 18.50 horas de este lunes a la altura de la Fábrica de Armas en sentido entrada a la ciudad.

Tal y como explicó el particular que llamó al 112, las personas estaban tiradas en el arcén de la carretera. Dos ambulancias acudieron al punto para socorrerlas.

Además de a Urxencias Sanitarias, se avisó a la Guardia Civil y la Policía Local de A Coruña.

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Según fuentes del hospital de A Coruña, presentan distintos golpes y contusiones y su pronóstico es reservado.

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