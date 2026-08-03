Qué hacer hoy en A Coruña por las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios del lunes 3 de agosto
La agrupación argentina La Delio Valdez cierra esta noche su gira europea en las fiestas de la ciudad
Manuel Fernández Blanco presenta libro
El escritor presentará O amor, o odio e a ignorancia, a través de un coloquio con Carlos Callón y Fernanda Tabarés.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Feira do Libro. Xardíns Méndez Núñez
La Delio Valdez aterriza hoy en María Pita
La agrupación argentina cerrará este lunes su gira europea en las fiestas de la ciudad con un show para los más movidos.
Horario: 21.00 horas.
Lugar: Festas María Pita. Praza de María Pita
Taller para elaborar un bolso de cuero de cero
La artesana René Velasco impartirá un taller para elaborar un bolso de cuero propio para un máximo de 10 participantes.
Horario: De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.
Lugar: Mostrart. Xardíns de Méndez Núñez
Mostrart
Horario: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
La feria de artesanía celebra su 42.ª edición con más de 65 profesionales distribuidos en 45 casetas. El público podrá encontrar trabajos elaborados con diferentes técnicas y materiales, con propuestas que combinan tradición, innovación y diseño contemporáneo.
Feria del Libro
Horario: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
La Feria del Libro de A Coruña reúne a 38 librerías de la ciudad y de otros puntos de Galicia. La programación incluye presentaciones, encuentros literarios, actividades culturales y sesiones de firmas con autores.
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