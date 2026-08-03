Incertidumbre en las escuelas infantiles de A Coruña por el cambio de gestión: el Concello promete "buen funcionamiento" y el mismo personal

Las escuelas infantiles municipales están ante un cambio de paradigma que el Ayuntamiento promete que no supondrá una rebaja de la calidad educativa, pero que ha llevado a preocupaciones entre los padres. El Concello cuenta con una red de ocho centros que no gestiona directamente sino a través de sociedades que, en muchos casos, eran hasta ahora empresas constituidas por educadoras de las mismas escuelas. Actualmente tiene en marcha un concurso para decidir quién se encargará de la organización y dirección durante los próximos años, y, a falta de la adjudicación se formalice, se prevé que seis cambien de concesionaria. La comunidad educativa de estas, Carricanta, Arela, Os Cativos, Os Rosales, Luis Seoane y Agra do Orzán, ha comenzado a movilizarse después de que el Ayuntamiento le requiriese a "tres empresas de multiservicios" la documentación previa a entregarles el contrato. Las familias temen cambios en el proyecto educativo y denuncian falta de información, pero fuentes municipales insisten en que el concurso busca elegir a los mejores gestores, y garantiza que se mantendrá el personal y el estándar del servicio.

De acuerdo con el Ayuntamiento, aunque el concurso no está resuelto parece que "va a haber un cambio en las empresas que prestan el servicio" en varios casos, dada la puntuación que han recibido empresas que aspiran a entrar en la red. Según defiende, los técnicos municipales han analizado la calidad de las propuestas educativas, y esto "tiene más puntuación" que el apartado económico. En base al requerimiento de documentación previa que ha realizado a las tres empresas, Enequip Serveis Integrals se haría con los centros de O Castrillón y Elviña, al tiempo que Sararte se quedaría con los centros de Agra do Orzán y Luis Seoane. En los centros de Palavea y Os Rosales entraría Grupo de Atención a Dependientes.

Apertura "totalmente garantizada"

En cualquier caso, aseguran fuentes del Gobierno local, "el personal de las escuelas infantiles se mantiene", al igual que en "todos los servicios que presta el Concello donde hay derecho a subrogación". La plantilla, afirma el Ayuntamiento, sabe que "en septiembre vuelve a la escuela con normalidad", y promete a las familias que "está totalmente garantizado el buen funcionamiento de las escuelas, como hasta ahora".

Pero el ANPA del centro Carricanta, situado en O Castrillón, afirma que "no sabemos quién va a estar detrás del cuidado de nuestros peques en septiembre ni qué proyecto educativo va a llevar a cabo". A través de sus redes sociales, ha denunciado "falta de información y transparencia" en el proceso para elegir a las nuevas adjudicatarias. "Desconocemos qué ocurrirá con el proyecto educativo, las educadoras o aspectos esenciales del funcionamiento del centro", advierte la agrupación, que insiste en reclamar "información clara, transparencia y respeto hacia la comunidad educativa". "Los profes y el resto del personal de las escuelas se han ido de vacaciones sin saber qué se van a encontrar en septiembre y con el corazón en un puño", afirmó la entidad.

Duración de hasta cuatro años

El concurso para elegir a las nuevas adjudicatarias empezó en enero, y también incluye a la escuela infantil de Monte Alto (cuya gestión, en principio, recaerá en López Sancho Monte Alto SL, que ya se ocupa de ella) y A Caracola, de Novo Mesoiro (en la que, a falta de la adjudicación definitiva, repetirá como adjudicataria Dulce Comienzo). El presupuesto base de licitación del contrato supera los 5,5 millones de euros, sin contar impuestos.

La duración base del contrato es de es de dos años, si bien el pliego recoge la posibilidad de dos prórrogas adicionales, de un ejercicio cada una. Las nuevas empresas podrían estar hasta cuatro años de acuerdo con la ley, si bien algunas contratas municipales se han prorrogado por encima de los plazos establecidos.