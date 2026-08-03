Los40 Summer Live acercan este martes a María Pita las novedades musicales de la escena urbana

La gira de Los40 Summer Live 2026 llega este martes al ciclo Noites de María Pita con algunos de los artistas más destacados del panorama musical actual y la música urbana. A partir de las 22.00 horas, sobre el escenario de María Pita sonarán las propuestas de Depol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas, en una gala que estará conducida por el DJ de Los40 David Álvarez.

“Los40 Summer Live conecta especialmente coa mocidade e permite que A Coruña forme parte dunha das xiras musicais gratuítas máis importantes do verán en España”, señala el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

El cartel de Los40 Summer Live 2026

Depol es uno de los principales exponentes del nuevo pop español. Combina melodías directas, letras emocionales y una gran presencia en eventos musicales.

En el cartel de Los40 Summer Live también destaca la figura de Chiara Oliver, una de las artistas con mayor proyección del pop actual y una de las voces salidas de Operación Triunfo que logró consolidar a una importante comunidad de seguidores.

La programación cuenta además con Enol, representante de la nueva escena pop urbana; Lola Tuduri, una de las promesas más destacadas del pop actual; y La Beba, artista que combina pop y electrónica con una fuerte identidad propia.

Chema Rivas, Cesar AC y Daniela Blasco pondrán la vertiente más festiva a la noche con ritmos urbanos e influencias latinas.

Entre los artistas que se subirán al escenario de María Pita se encuentran además Adexe y Nayu, un dúo canario que alcanzó una enorme popularidad a través de las plataformas digitales.

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La banda coruñesa AWY (Another Wasted Year) será la encargada de representar la escena musical de la ciudad, mientras que Pikete acercará al ciclo de conciertos 'Noites de María Pita' la nueva escena urbana gallega.