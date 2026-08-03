Mercedes Peón converteu a praza de María Pita da Coruña nun templo de arte, emoción e poder feminino
A artista coruñesa ofreceu un espectáculo único para a ocasión acompañada por un elenco de 14 mulleres
Mercedes Peón tomou este domingo o escenario da praza de María Pita para ofrecer un espectáculo deseñado en exclusiva para as festas. A artista coruñesa regalou ao seus veciños unha experiencia sonora e visual única, cargada de simbolismo, na que a vangarda e a tradición galega se deron a man ante un público moi entregado que agardaba impaciente por coñecer o seu novo espectáculo.
A velada abriu o telón coa voz da poeta Yolanda Castaño recitando Historia da Transformación, un momento de complicidade pura que a propia Mercedes Peón rememorou sobre as táboas ao lembrar como se coñeceron cando a escritora apenas tiña 15 ou 16 anos. Un arranque de concerto moi especial, que deu paso aos primeiros compases da artista coruñesa.
Mercedes Peón comezou co seu coñecido tema Marabilla, acompañada unicamente de dous violíns e un violonchelo. A partir de aí, a enerxía desatouse por completo, e flanqueada por un impoñente elenco de 14 mulleres entre a banda e as coristas, a creadora despregou todo o seu potencial nun directo moi envolvente que fixo vibrar ao público coruñés de principio a fin.
Tampouco faltaron as cancións De Seu, Derorán ou Ben Linda, entre outras do seu repertorio más sonado. "Eu non canto por cantar, isto é un espazo político", asegurou Peón, que ofreceu un concerto moi ecléctico e enérxico que non deixou indiferente a ninguén.
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