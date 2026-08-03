El Oceanográfico de A Coruña muestra sus tripas: así avanza su reforma tras 20 años de espera
Arrancan las obras de rehabilitación integral en el inmueble del muelle de As Ánimas, que tras el vaciado interior saca a la luz casi dos décadas de humedades y parones presupuestarios
El Centro Oceanográfico de A Coruña ha quedado al desnudo. Las obras de rehabilitación integral, iniciadas este verano tras una espera que se ha prolongado durante casi dos décadas, avanzan ya en el interior del emblemático inmueble situado frente al muelle de As Ánimas. La imagen del avance de los trabajos, que han contado con un presupuesto de 5,6 millones de euros, no dejan lugar a dudas: el edificio muestra ya sus costuras, completamente vaciado, en el primer paso para subsanar los problemas estructurales acumulados durante años.
La estampa del espacio diáfano deja al descubierto el deterioro al que ha estado expuesta este edificio de arquitectura brutalista proyectado en los años 70 por Vicente Roig. Décadas de actividad investigadora combinadas con el salitre, el oleaje del dique y las humedades generadas por los antiguos cultivos marinos habían dejado la estructura en una situación límite.
Los trabajos en ejecución corren a cargo de la empresa Ogmios Proyecto, adjudicataria de la obra promovida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Estado, que que deberá finalizar las obras a mediados de 2027. Esta intervención pone fin a un dilatado conflicto administrativo que arrancó en 2008 tras descartarse la construcción de una nueva sede que llegó a estar presupuestada en 10 millones de euros y sucederse varios proyectos de reforma que nunca llegaron a ver la luz.
Las tripas que hoy quedan al aire revelan las razones de urgencia que motivaron la actuación. Y es que el diagnóstico técnico previo señalaba "patologías importantes" en la fachada norte, problemas severos de humedad, falta crónica de ventilación y climatización (lo que obligó durante años a recurrir a sistemas individuales de bajo rendimiento) y una distribución laberíntica dividida en ocho plataformas comunicadas por escaleras dispersas. A ello se sumaban incumplimientos en materia de accesibilidad, seguridad e incendios, con laboratorios que ni siquiera disponían de duchas de emergencia.
Ahora, la intervención busca reordenar el espacio para adaptarlo a la normativa y rescatar la esencia arquitectónica con la que fue concebido el edificio. El proyecto busca recuperar la presencia simbólica del agua inundando la cubierta para proyectar sus reflejos en el suelo del patio interior, que volverá a ser el gran espacio de bienvenida al centro.
Mientras los operarios avanzan en la fase de demolición y retirada de tabiquería antigua, la imagen del Oceanográfico diáfano marca un punto de no retorno para que A Coruña recupere, casi dos décadas después, un centro de investigación marina a la altura de la normativa y de la era actual.
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
- Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida