Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión

Preocupación entre la comunidad educativa de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión. ANPA y familias de las EIM Carricanta, Arela, Os Cativos, Os Rosales, Luis Seoane y Agra do Orzán, integradas en la red municipal de atención a la primera infancia --de titularidad pública y gestionadas por empresas en régimen de adjudicación de servicio-- han comenzado a movilizarse "de forma conjunta" después de que el Ayuntamiento haya requerido a "tres empresas de multiservicios", Enequip Serveis Integrals S.L.U., Sararte SL y Grupo de Atención a Dependientes SL, la documentación previa a la adjudicación del contrato para la organización y dirección integral de los centros durante los próximos dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales. Una labor que, hasta ahora, recaía en empresas constituidas por educadoras de esas escuelas infantiles.

"No sabemos quién va a estar detrás del cuidado de nuestros peques en septiembre ni qué proyecto educativo va a llevar a cabo", han denunciado desde el ANPA de la escuela infantil municipal Carricanta, ubicada en O Castrillón, a través de varios mensajes en redes sociales, donde también hablan de "falta de información y transparencia" en el proceso.

La duración inicial del contrato, con tramitación por procedimiento abierto, será de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales

Pliego de la licitación

El Ayuntamiento inició en enero el procedimiento administrativo para la contratación por lotes del servicio de gestión de ocho centros integrados en la Red Municipal de Escuelas Infantiles (RMEI) --los seis citados, además de las escuelas infantiles A Caracola y Monte Alto-- mediante la publicación de un anuncio previo en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. El presupuesto base de licitación del contrato, con tramitación por procedimiento abierto, supera los 5,5 millones de euros, impuestos aparte. La duración inicial es de dos años, si bien el pliego recoge la posibilidad de dos prórrogas adicionales, de un ejercicio cada una.

Tras el análisis de las ofertas presentadas, este pasado jueves, 30 de julio, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento publicó el requerimiento de la documentación previa a las empresas propuestas para la adjudicación del contrato de la gestión de las escuelas infantiles municipales por lotes.

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"Con el corazón en un puño"

"Desconocemos qué ocurrirá con el proyecto educativo, las educadoras o aspectos esenciales del funcionamiento del centro", advierte el ANPA de la escuela infantil Carricanta, que demanda "información clara, transparencia y respeto hacia la comunidad educativa". "Los profes y el resto del personal de las escuelas se han ido de vacaciones sin saber qué se van a encontrar en septiembre y con el corazón en un puño", advierten los representantes de las familias de ese centro.