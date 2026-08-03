Récord de operaciones de Seguridad Ciudadana del 092 de A Coruña: rozan las mil en 2025, con pico histórico en intervención de drogas

Según sus propios datos, nunca antes la Policía Local de A Coruña había realizado tantas intervenciones relacionadas con la seguridad ciudadana. En 2025, el 092 sumó 980 procedimientos administrativos en esta materia, la cifra más elevada desde que empezó a elaborar datos a mediados de la década pasada, y se llegó al pico histórico de intervenciones de estupefacientes, que suponen cerca de un tercio de las actuaciones en esta categoría. El año pasado también se duplicaron las desobediencias y faltas hacia los policías, diez veces más elevadas que hace una década. De acuerdo con la Memoria de la Policía Local del año pasado, a la que ha tenido acceso este diario, el número de procedimientos abiertos de seguridad ciudadana se ha multiplicado prácticamente por dos en relación al periodo 2015-2019, si bien algunos de los comportamientos que se incluyen dentro de las estadísticas en este apartado han ido cambiando.

La memoria de 2014, la primera que está disponible, señala que ese año hubo 765 procedimientos administrativos relacionados con la seguridad ciudadana, pero en el quinquenio siguiente la media anual cayó a unas 540, el 55% de la cifra actual. En 2020 el número quedó algo por debajo de las 500, y los años siguientes, con la salida del coronavirus, ha ido creciendo: de 609 a 2021 hasta 895 en 2023. Aunque las actuaciones cayeron al año siguiente hasta algo por debajo de las 800, el 2025 arrojó las mayores cifras de la serie histórica.

Los estupefacientes, un tercio de los procedimientos

Los datos no son exactamente comparables, ya que en la actualidad no se recogen actuaciones frecuentes cuando empezaron las estadísticas, como los desórdenes graves o ejercer de aparcacoches, y ahora figuran nuevas categorías, como el bullying. Pero otros tipos de incidentes importantes permanecen y muestran un pico en 2025. El caso más salientable es el de los procedimientos por portar o consumir drogas en el espacio público, que en 2025 llegaron a los 311, la cifra más elevada desde que hay datos. En 2014 hubo 215 casos, pero entre 2015 y 2021 siempre habían permanecido entre las 96 y las 142. En 2022 se rebasaron, por primera vez, los dos centenares de asuntos, con 229, y en los dos ejercicios siguientes la cifra quedó algo por encima de las 300.

En cuanto a los procedimientos por llevar arma blanca, en 2014 se registraron 93 casos, pero entre 2015 y 2021 las intervenciones habían permanecido entre las 27 y las 72. En 2022 se llegó al récord hasta ahora, con 112, y, aunque nunca se ha vuelto a esta cifra, los procedimientos siguieron siendo mucho más frecuentes que antes del Covid, con 77 casos en 2023 y 91 en 2024. En 2025 fueron 78. De media, uno cada menos de cinco días.

Se denuncian más conflictos con policías

Los actos de desobediencia contra los agentes se contaban de manera diferente al inicio de la serie estadística: en 2014 se registraron 40 casos de desobediencia, propiamente, y otros 25 de provocaciones, menosprecios y amenazas. Pero en 2015 los casos de desobediencia cayeron a 7, y hasta el año 2020 el número de procedimientos administrativos por esta causa llegaba, como máximo, a los 24 anuales. El promedio, contando 2014, era de 19. Desde entonces, los procedimientos administrativos se han multiplicado: 40 en 2021, 81 en 2022, 63 en 2023, 98 en 2024 y 186 en 2025, el doble que el ejercicio anterior y diez veces más que en la década pasada.

También suponen un número importante los procedimientos de menores. El absentismo escolar sumó trece procedimientos en 2025, y el conflicto escolar otros 40, mientras que se atendieron 90 casos de menores en situación de riesgo o desamparo, más del doble que los 40 de 2024. Se abrió procedimiento por solo un caso de bullying o ciberacoso, frente a los tres de 2024, pero los conflictos con menores en el ámbito familiar sumaron 19 procedimientos, frente a los nueve del ejercicio anterior. La cifra de otros procedimientos con menores subió de 117 a 159.