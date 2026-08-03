Sindicatos denuncian que empresas hosteleras de A Coruña ofrecen subidas salariales por no hacer huelga el día del eclipse
Durante la jornada de huelga están previstas concentraciones ante cinco hoteles de la ciudad
CCOO, UGT y CIG denuncian que varias empresas de hostelería de la provincia de A Coruña están ofreciendo subidas salariales a sus trabajadores con la condición de que no secunden la huelga convocada por el sector para el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol.
Según los sindicatos, esta práctica se estaría produciendo también en varios hoteles, donde se habrían planteado incrementos a cuenta del futuro convenio para aquellos que no apoyen el paro.
La oferta de la patronal sigue pendiente
Las centrales sindicales reprochan a la patronal que no hayan hecho todavía una propuesta sobre el convenio colectivo, algo que tenía que haber llegado en junio. Aseguran que los mensajes públicos sobre la intención de desbloquear el conflicto "non se corresponden coa realidade".
El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, pedía a los sindicatos al anunciarse la huelga que "por favor se sienten a la mesa a negociar". Según explicó a este medio, se lo dijo en la última reunión pero "se levantaron" y ahora "hablan de una huelga sin razón".
UGT, CCOO y CIG mantienen los preparativos de la huelga y este lunes celebran asambleas informativas en A Coruña, Santiago y Ferrol. Desde este martes distribuirían información entre trabajadores y ciudadanía.
Concentraciones ante cinco hoteles de A Coruña
Durante la jornada de huelga están previstas concentraciones ante cinco establecimientos de A Coruña: a las 10.30 horas en el Eurostars Atlántico, a las 12.00 en el NH Finisterre, a las 13.30 horas en el Meliá, a las 16.00 en el Hotel Riazor y a las 17.30 horas en el Hesperia.
Los sindicatos reiteran que están dispuestos a retomar la negociación "calquera día e a calquera hora" para alcanzar un acuerdo.
- La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
- El Interrail se afianza entre los jóvenes de A Coruña gracias a las agencias: 'Se trata de dar seguridad a los padres