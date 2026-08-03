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Sindicatos denuncian que empresas hosteleras de A Coruña ofrecen subidas salariales por no hacer huelga el día del eclipse

Durante la jornada de huelga están previstas concentraciones ante cinco hoteles de la ciudad

Una camarera trabaja en una terraza de A Coruña

Una camarera trabaja en una terraza de A Coruña / Víctor Echave

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Adrián Lede

A Coruña

CCOO, UGT y CIG denuncian que varias empresas de hostelería de la provincia de A Coruña están ofreciendo subidas salariales a sus trabajadores con la condición de que no secunden la huelga convocada por el sector para el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol.

Según los sindicatos, esta práctica se estaría produciendo también en varios hoteles, donde se habrían planteado incrementos a cuenta del futuro convenio para aquellos que no apoyen el paro.

La oferta de la patronal sigue pendiente

Las centrales sindicales reprochan a la patronal que no hayan hecho todavía una propuesta sobre el convenio colectivo, algo que tenía que haber llegado en junio. Aseguran que los mensajes públicos sobre la intención de desbloquear el conflicto "non se corresponden coa realidade".

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, pedía a los sindicatos al anunciarse la huelga que "por favor se sienten a la mesa a negociar". Según explicó a este medio, se lo dijo en la última reunión pero "se levantaron" y ahora "hablan de una huelga sin razón".

UGT, CCOO y CIG mantienen los preparativos de la huelga y este lunes celebran asambleas informativas en A Coruña, Santiago y Ferrol. Desde este martes distribuirían información entre trabajadores y ciudadanía.

Concentraciones ante cinco hoteles de A Coruña

Durante la jornada de huelga están previstas concentraciones ante cinco establecimientos de A Coruña: a las 10.30 horas en el Eurostars Atlántico, a las 12.00 en el NH Finisterre, a las 13.30 horas en el Meliá, a las 16.00 en el Hotel Riazor y a las 17.30 horas en el Hesperia.

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Los sindicatos reiteran que están dispuestos a retomar la negociación "calquera día e a calquera hora" para alcanzar un acuerdo.

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