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The Champions Burger vuelve a A Coruña: estas son las novedades del campeonato de hamburguesas

El festival de hamburguesas gourmet se celebrará del 13 al 23 de agosto en el muelle de la Batería

Edición de The Champions Burger celebrada en Paseo de los Puentes.

Edición de The Champions Burger celebrada en Paseo de los Puentes. / Germán Barreiros / Roller Agencia

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EFE

The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa, vuelve este mes a A Coruña y lo hará con una novedad, ya que contará también con un espacio dedicado a tartas de queso.

La organización ha detallado este lunes que del 13 al 23 de agosto el muelle de la Batería acogerá los famosos food trucks, una selección de las hamburguesas más premiadas por el público en las seis ediciones celebradas hasta ahora, por lo que esta vez no habrá competición.

Además, cada chef mostrará su técnica y su sello propio para sorprender al público con diferentes combinaciones.

Como novedad habrá también The Champions Cheesecake, un espacio donde maestros pasteleros elaborarán versiones únicas de tartas de queso.

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Con entrada gratuita, este espacio abrirá de lunes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

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