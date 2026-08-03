Tres personas continúan hospitalizadas tras el incendio de un edificio en la madrugada de este domingo en A Coruña

Tres personas continúan hospitalizadas en el Chuac tras el incendio de un edificio registrado en la madrugada de este domingo en la calle Nicomedes Pastor Díaz. Dos de ellas permanecen ingresadas en la unidad de quemados con quemaduras leves e intoxicación por inhalación de humo y otra se encuentra en planta con intoxicación por inhalación de humo.

Las otras ocho personas atendidas en el servicio de urgencias de Chuac han sido dadas de alta, según explican fuentes hospitalarias.

Las investigaciones apuntan a que el fuego se originó en una habitación de una vivienda del primer piso, donde había un patinete eléctrico y otros enseres.

Fueron desalojadas las 24 viviendas del edificio mientras los bomberos extinguían las llamas y comprobaban sus condiciones de habitabilidad. Dos habitaciones quedaron calcinadas y el humo se extendió por el inmueble.

Los servicios sociales ayudarán a los afectados

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó a preguntas de los medios que los servicios municipales mantienen contacto permanente con el Chuac y el Sergas para coordinar la atención que puedan necesitar los afectados.

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El equipo del centro cívico del centro cívico de San Diego, correspondiente a la zona, también está preparado para prestar asistencia en caso de que sea necesario.