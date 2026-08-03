Ximena Gallina, de La Delio Valdez: "Somos una declaración de principios contra el individualismo, y lo demostraremos en A Coruña"

-⁠Llegan a María Pita en plena gira europea. ¿Qué tipo de concierto se va a encontrar el público coruñés?

-Llegamos palpitando el cierre de una gira que empezó por varios países de Europa y concluye con una semana de fechas en España y eso nos hace muy felices. Nos encontraremos por primera vez con el público coruñés y compartiremos un show bien "a lo delio" desplegando nuestra orquesta de cumbia con clásicos del ritmo tropical, clásicos propios de La Delio Valdez y algo de nuestro último disco. La propuesta es un espectáculo musical muy completo, con 15 músicos en escena, bailes, vestuarios, varios cantores y mucha fiesta.

-¿Cómo se adapta una orquesta tan numerosa a un escenario al aire libre como el de María Pita?

- Sinceramente, este tipo de escenarios son los que más nos gustan. Venimos de un país que tiene muchos festivales regionales en los que se comparte desde la cultura y la identidad de cada lugar y asisten tanto familias completas, como grupos de amigos y fanáticos a disfrutar de las propuestas artísticas y se generan encuentros hermosos. Esperamos una juntada y un escenario para el disfrute pleno del público y de nuestra orquesta compartiendo con ustedes.

-Galicia tiene mucha tradición de música popular y de fiestas en la calle. ¿Creen que eso conecta especialmente con la esencia de La Delio Valdez?

-Totalmente, por lo que te contaba antes, La Delio Valdez es una orquesta que, en Argentina y otras partes del mundo, es parte de muchos festivales con características parecidas a los de Galicia y sentimos que son los espacios ideales para contar, mostrar y compartir lo que hacemos, aprendiendo y creciendo desde un intercambio real entre una amplia diversidad de culturas e identidades

-¿Qué les han contado de A Coruña o qué esperan encontrarse cuando lleguen?

-Esperamos siempre el encuentro con el pueblo y el paisaje, con las comidas tradicionales de la zona, con su historia, con su música. Esperamos poder contar fielmente lo que tenemos para contarles con nuestro arte, y también esperamos unos ratos de su linda mar.

-Vienen presentando 'El Desvelo'. ¿Qué representa este disco respecto a los anteriores?

-El Desvelo es un disco que nos planteó una forma diferente de trabajar, tanto en las composiciones como en la producción. Es un disco que tiene muchas autorías de canciones compartidas entre varios integrantes de la orquesta y que produjo con nosotros Popi Spatocco, un músico, productor, director y arreglador musical argentino que ha trabajado con Mercedes Sosa, entre otros, y que nunca había trabajado con el género que hacemos. Popi supo exactamente cómo encajar en nuestra lógica de cooperativa, nuestros tiempos, nuestras dinámicas y se dio una conexión que nos gusta mucho, que representa muy claramente el momento de la orquesta y con muchas canciones que disfrutamos tocar en vivo.

-⁠En una época dominada por artistas en solitario, ustedes mantienen una gran orquesta. ¿Es casi una declaración de principios? ¿Cómo consiguen que quince personas remen hacia el mismo lado en cada decisión?

-Pienso muy fuertemente que sostener este proyecto con y por la cantidad de gente que somos, es una decisión y una forma vida que hace que nos paremos de una manera diferente en el mundo, no mejor ni peor que otros, sino diferente. Tenemos una práctica constante de crear, construir, pensar, decidir, trabajar y convivir en comunidad y eso es una propuesta distinta frente a todo lo que nos propone en este presente al mundo de lo individual y del sálvese quien pueda, y lo demostraremos en A Coruña. Y realmente, realmente.... pocas veces estamos de acuerdo las 18 personas que somos parte de la cooperativa, entre músicos, manager, productoras y administración pero aprendemos a apoyar y sostener las ideas que representan a la mayoría, aprendemos a discutir, a escuchar, a hablar y a que podemos modificar los planes si algo no funciona como pensamos, es todo un camino de más de 17 años de probar, de abrazar el error, de disfrutar, y decidir en grupo

-⁠Durante años la cumbia estuvo asociada a determinados ambientes. ¿Creen que hoy vive uno de sus mejores momentos?

-No sé si es el mejor momento pero, sin dudas, la posibilidad de contar con la tecnología como parte importante de la difusión del género, hizo que la cumbia pueda llegar a más personas y que más músicos puedan compartir sus trabajos. Empezó a acercarnos entre personas que siempre la escuchamos y nos permite acercarnos entre nosotros. La cumbia es un ritmo que recorre la región desde México hasta Argentina y cada zona tiene su manera de escucharla, de tocarla, de compartirla; se puede decir que es la música que nos representa y nos une con sus características distintas en cada lugar. Es un ritmo tan popular que es parte tanto de encuentros familiares, como de folclore, de noches, de tardes, de copas, de montaña, de mar, de fiestas de pueblos y ciudades, de bodas, de aniversarios, se conecta con el encuentro y el festejo y eso siempre unió a las personas que la disfrutan. Es la esencia de un ritmo que nos hace mover el cuerpo, que nos hace abrazar, reír o llorar, que nos conmueve, es un ritmo destinado a conectar con las personas cualquiera sea el lugar donde hayan nacido.

-En pocos días pasan por Madrid, Lisboa y A Coruña. ¿Qué descubren de Europa cada vez que vienen? ¿El público español baila la cumbia de una forma diferente al argentino?

-Si, totalmente. Eso es lo lindo que tiene la cumbia, que a cada uno lo atraviesa de una manera distinta. En cada lugar va a estar condimentada por la historia de cada sociedad y es lo más lindo que la forma de bailarla o tocarla de una mexicana sea distinta que la de una española, una argentina o una peruana. Eso es lo que descubrimos y nos gusta que nos sorprenda cada vez que venimos, la manera en la que atraviesa a cada ser la música que hacemos.

-¿Qué canción nunca puede faltar en un concierto de La Delio Valdez?

Noticias relacionadas

-Dos clásicos de La Delio son Inocente y La cancioncita, son canciones que pide el público que las conoce y gusta y nos representa.