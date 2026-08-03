Javier (16 años), creador de una app para descubrir verbenas en A Coruña: "La hice en tres meses con cero euros"

Una idea y un presupuesto de cero euros. Eso es todo lo que tenía Javier Montoto para crear Zappy Club, una aplicación móvil para encontrar verbenas y fiestas populares en A Coruña.

Parece poco, pero fue suficiente para lanzar un proyecto que ya roza los 2.000 usuarios registrados y numerosas cuentas oficiales de artistas. Mire la cifra que se mire, sigue sorprendiendo: apenas tres meses para crearla y lanzarla -con merchandising incluido- y una edad en la que la mayoría de los jóvenes están más ocupados yendo de fiesta que programando su seguimiento: 16 años.

"Nunca le dije a nadie mi edad, porque me daba cosa, pero siempre quise hacer algo creativo. Desde pequeño me gustan las orquestas y la verbena, siempre iba a ver a Panorama y París de Noia y seguía a los cantantes, así que me pareció útil", explica el cambrés, que acaba de lanzar una nueva actualización para redondear su proyecto de cara a agosto.

Además de "encontrar todos los eventos del verano desde un solo lugar" entre fiestas populares, verbenas de la ciudad y la comarca, festivales, DJs y discomóviles; la aplicación permite seguir a artistas y grupos para descubrir sus próximas actuaciones, conocer los detalles de cada fiesta y guardar e incluir "tus verbenas favoritas".

También registrar cada festejo al que se asiste, para tener un recuerdo cuando vuelva el mal tiempo y se desmonten los escenarios. "Es como cuando en Spotify te da el resumen del año, pero con cuántas verbenas has ido. Otra función es hacer un grupo con tus amigos para proponer las fiestas y votar si queréis ir o no", indica el joven, que cuenta con 15 DJs registrados y una veintena de comisiones de festejos, y que comenzará en breve a contactar a las orquestas para que se unan a su proyecto con sus perfiles oficiales.

Todo forma parte de su idea de que Zappy Club siga creciendo y se convierta en un plan "que continúe en el futuro". Uno que espera expandirse y llegar a cubrir todas las fiestas de la comunidad.

"Probablemente, Pontevedra será la siguiente y para el verano me estoy preparando para hacer toda Galicia. Me pedían que hiciera toda España, pero eso ya no lo tengo pensando", dice el estudiante, al que el éxito le ha tomado de improvisto. "No me esperaba esto, estoy bastante sorprendido y mi familia también. Sabían que me gustaba programar, pero no imaginaban que iba a hacer algo así. Yo tampoco me creía capaz de hacerlo".

Zappy Club, la app de O Temple que se prepara para conquistar Galicia

Cuenta Montoto que se dio cuenta de que tenía entre manos un proyecto con potencial cuando uno de los vídeos promocionales de su cuenta de TikTok (@zappy.club) empezó a subir como la espuma. "Me fui a acostar con 1.000 visualizaciones y me desperté con miles. Tenía un montón de mensajes de gente diciéndome que no les funcionaba la app, porque estaba preparada para 300 personas y habían venido casi 1.000 usuarios nuevos", recuerda el joven.

El éxito del contenido -que lleva ya 200.000 reproducciones- le obligó a rehacer la base de datos y ponerse a pulir a conciencia cada una de las funcionalidades. Creó camisetas con el logo de la aplicación -"un pingüino muy gracioso que a la gente le gusta mucho"- y perfeccionó esa primera versión que había lanzado el 24 de abril y que había comenzado a imaginar en febrero.

Haciendo cuentas, admite que no le llevó "mucho", aunque eso no significa que no hubiera "que pensarlo todo bien, desde el logotipo hasta los colores" y que el apoyo de perfiles del sector -como el DJ Javi Vecino y la Comisión de Festas de Cañás- no fuera imprescindible. Aunque sigue siendo un periodo récord. "La hice en tres meses con cero euros. Es verdad que la estoy creando con Inteligencia Artificial, pero no gasté un euro en ella y, de todas formas, hay que saber algo de código", asegura el estudiante.

Como base, utiliza las lecciones que aprendió en la optativa de Programación de su instituto, donde se enamoró de la materia y descubrió que "se me daba bien". También se valió de la experiencia de su anterior proyecto, una aplicación "para hacer planes en A Coruña" en la que los restaurantes "ponían ofertas" y que tuvo que dejar aparcada porque terminó dando "mucho trabajo".

Ahora, con vistas ya a segundo de Bachiller, le gustaría prepararse para estudiar Publicidad y Marketing y llegar a convertir esta app para encontrar conciertos en A Coruña en toda una empresa. La idea la ve clara: una compañía incluida dentro de la aplicación que organizará fiestas temáticas con los DJs de Zappy Club y seguirá alimentando, con un poco de suerte, tanto su amor por la música como el de Galicia.