Zucchero o Kiko Veneno, entre los conciertos del ciclo A Coruña Live Xperience

A Coruña acogerá en 2026 una nueva edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank que ya trajo a la ciudad importantes conciertos como el de Xoel López, Xavier Rudd, Duncan Dhu, India Martínez, Iván Ferreiro o Los Secretos con Pancho Varona, entre muchos otros.

En esta ocasión habrá de nuevo seis conciertos de los que cinco ya se conocen. El ciclo empezará con la cantante y compositora Silvia Pérez Cruz el 1 de octubre. Al día siguiente será la voz más icónica del rock blues italiano, Zucchero, quien actúe en el Palacio de la Ópera dentro de su gira Overdose d’Amore Gold. Esa semana se completará con otro concierto el día 3 de The Amy Whinehouse Band, la banda original de la cantante británica que celebra el 20º aniversario del disco Back to Black.

Tras esa intensa primera semana, el siguiente concierto será el 13 de noviembre con Kiko Veneno, quien presentará su nuevo disco una semana antes del recital coruñés. El último será el que, según explica la productora del ciclo, es una de las voces más emergentes del panorama del pop español, la de Marta Santos, quien estará en A Coruña el 28 de noviembre con su gira Aquí no sobra nadie.

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Las entradas para los cinco conciertos ya se pueden adquirir a través de Ataquilla o el punto de venta de la plaza de Ourense. Queda pendiente saber la sexta confirmación del ciclo.