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Hasta 1.000 euros por una noche en un piso en Airbnb: escasez y precios disparados en A Coruña a una semana del eclipse solar

Las habitaciones de hotel que quedan disponibles llegan a superar los 500 euros para esa noche debido a la alta demanda del fenómeno astronómico, que coincide con el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid

Turistas accediendo a un hotel de A Coruña.

Turistas accediendo a un hotel de A Coruña. / Casteleiro

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Adrián Lede

A Coruña

Encontrar dónde dormir en A Coruña durante el eclipse solar se ha convertido en una misión cara y casi imposible. Una consulta realizada por este medio este martes en la plataforma de apartamentos turísticos Airbnb mostraba un piso por poco más de mil euros solo para la noche del eclipse. Esta no era la única vivienda publicada por ese precio, ya que otra también estuvo anunciada, pero luego el anuncio fue retirado. Además, se ofrecen habitaciones en pisos de particulares por 350 euros en Mesoiro o 250 euros en Culleredo.

Otro de los puntos llamativos es que prácticamente no hay alojamientos disponibles para ese día en la plataforma. Una semana después hay 36 pisos en oferta, es decir, nueve veces más, aun estando en fechas importantes por las fiestas de agosto en A Coruña. A finales de mes, la cifra supera el medio centenar.

Misma situación en los hoteles

En el comparador de hoteles Trivago es imposible encontrar una habitación en A Coruña y su área por menos de 150 euros. De hecho, los precios más bajos están en lugares como Oleiros, Arteixo o Bergondo y rondan incluso los 200 euros. En hoteles de la ciudad, como el Riazor, las pocas habitaciones disponibles llegan a los 564 euros y, si se reservan a través de plataformas como Booking, el precio puede superar los 600 euros.

Los precios son una fotografía del momento y pueden variar, pero confirman una tendencia iniciada hace meses, con las reservas para dormir en A Coruña muy por encima de las registradas en el mismo periodo del año anterior. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, señalaba en junio que  "lo que más se ha notado es la premura a la hora de hacer las reservas". Para el representante de los hoteleros "muchas de las personas que siguen este tipo de fenómenos por todo el mundo reservaron con muchísima antelación y llevamos prácticamente desde comienzos de año con estos niveles".

Un cóctel con fútbol y huelga

Si ya era difícil conseguir habitación por el eclipse solar, hay otro ingrediente que atrae visitantes a la ciudad ese día: el trofeo Teresa Herrera, que disputarán el Deportivo y el Real Madrid. El partido apunta a un lleno y en la plataforma de compra del Deportivo solo van apareciendo puntualmente algunos billetes. La venta general está agotada y, dependiendo del momento en el que se mire, aparecen algunas entradas procedentes de liberaciones de asientos o de procesos de compra que no han finalizado. Los precios llegan a superar los 100 euros, algo poco habitual para un partido de pretemporada.

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Además, ese día los sindicatos han convocado una huelga por la falta de convenio en la hostelería. La protesta afecta a los hoteles y se llevarán a cabo concentraciones en cinco de ellos: a las 10.30 horas en el Eurostars Atlántico, a las 12.00 horas en el NH Finisterre, a las 13.30 horas en el Meliá, a las 16.00 horas en el Hotel Riazor y a las 17.30 horas en el Hesperia.

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