Las aerolíneas ya pueden optar al contrato para conectar A Coruña con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante

Las aerolíneas interesadas en conectar A Coruña con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante ya pueden presentar sus ofertas en el concurso abierto por el Concello de A Coruña a través del Consorcio de Turismo y Congresos. La licitación se ha abierto este martes 4 de agosto.

Según explica el ayuntamiento, esta iniciativa busca reforzar la proyección exterior de A Coruña, mejorar su conectividad y consolidar su papel como destino turístico y económico. “Queremos unha A Coruña máis conectada, máis competitiva, máis atractiva para o investimento, para o turismo e para o desenvolvemento de novas oportunidades económicas”, señala la alcaldesa, Inés Rey.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años con posibilidad de prorrogar otro año más. El gasto de estas conexiones será superior a los 6,5 millones de euros en total y las aerolíneas deberán ofrecer un plan de promoción de la ciudad en los mercados de destino.

Las empresas deberán ofertar 208 vuelos anuales a Málaga con 37.440 plazas, misma cantidad que a Valencia, así como 180 vuelos y 32.400 plazas con Bilbao, entre 288 y 352 conexiones y 63.360 asientos con Sevilla y entre 146 y 180 enlaces con Alicante, lo que supondrá 32.400 billetes.

Además, está previsto que en próximos días el Consorcio de Turismo saque a concurso un contrato específico para rutas internacionales, que forma parte del acuerdo con Inditexpara su contratación. Lisboa, París, Londres o Estambul forman parte de los planes a nivel extranjero.

Críticas a la Xunta

La alcaldesa, Inés Rey, ha vuelto a cargar contra la Xunta de Galicia por no hacerse cargo de la coordinación del sistema aeroportuario gallego. "Somos os Concellos os que nos vemos na obriga de asumir este investimento que non é só clave para A Coruña, senón para toda a provincia e o conxunto de Galicia", ha indicado.

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Este concurso sale a licitación unos días después de anunciarse la llegada de la aerolínea húngara Wizz Air a Santiago con una base desde la que ofertará vuelos con diez destinos nacionales e internacionales, entre los que se encuentra Roma y Varsovia.