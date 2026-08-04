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Comienzan las obras de humanización de la calle Atocha Alta de A Coruña

Será el segundo tramo que se rehabilitará en la calle, tras uno realizado en 2019

Tramo de Atocha Alta en el que se relizarán las obras

Tramo de Atocha Alta en el que se relizarán las obras / LOC

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RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña iniciará en los próximos días las obras de humanización y mejora de la accesibilidad en la calle Atocha Alta, que cuentan con una inversión de casi 365.000 euros. El plazo estimado de ejecución de las obras es de seis meses desde el inicio de los trabajos.

Esta intervención supondrá la humanización del tramo central de la calle entre la plaza Cántigas da Terra y Juan Manuel Iglesias Mato, además de un tramo de la calle Tui hasta la intersección con la calle Cuevas. Se dará así continuidad al tramo ya humanizado en el pasado, desde la calle de la Torre. Esta obra se realizó en enero de 2019, aún en el mandato de la Marea Atlántica.

En la obra se ejecutarán pavimentos peatonales diferenciados para cumplir con la normativa de accesibilidad, así como también se renovará el de la calzada, se implementará una nueva red de aguas pluviales, se renovarán las redes de saneamiento, se reforzará la iluminación pública, mejorará la señalización vial y se instalará nuevo mobiliario urbano así como nuevo arbolado.

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"A de Atocha Alta é unha actuación que se suma a tantas outras que levamos a cabo estes anos co fin de dotar de mellores servizos, contornas e equipamentos urbanos á veciñanza”, destaca el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín.

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