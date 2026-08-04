La compra de un edificio de Greenalia impulsa la expansión hotelera en San Andrés, en A Coruña

La calle San Andrés acelera su transformación en polo hotelero. Ilunion Hotels, propiedad del Grupo ONCE, ha adquirido Smarttia SL, de Greenalia, que era la dueña del número 56 de la calle San Andrés, sobre el que ya existía, desde 2018, un proyecto hotelero. En esta zona hay otras iniciativas similares en desarrollo.

El cambio de propiedad, con una valoración que supera los cuatro millones de euros, se inscribió durante el mes de julio, por lo que empieza ahora un nuevo camino para este edificio. Las sociedades Ilunion Emprende SL e Ilunion Hotels SA son ahora las administradoras mancomunadas de Smarttia, una noticia que adelantó Economía Digital.

En manos de Greenalia, la idea inicial era inaugurar un hotel con 100 plazas antes del Xacobeo 2021, pero la pandemia truncó los planes del fundador de la compañía energética, Manuel García. El inmueble, cuyo bajo albergaba un establecimiento de moda hasta hace casi una década, estaba listo para su transformación. La compañía había presentado al Ayuntamiento la documentación necesaria para tramitar la licencia para comenzar los trabajos y habilitar un hotel.

La obra, según informaciones de 2020, tenía un presupuesto de unos cinco millones de euros y un plazo de ejecución de un año. La comisión del plan del casco histórico había dado el visto bueno a la reforma en 2022, pero no hubo avances hasta este reciente cambio de propietario.

Otras iniciativas en desarrollo

Otra obra que está prácticamente terminada es la del número 12 de la calle Alameda, que albergará apartamentos de uso hotelero. La licencia incluía la instalación de un ascensor, la rehabilitación y la ampliación del inmueble para que pueda dedicarse al sector turístico. En el portal todavía hay una pequeña valla pero la fachada ya luce su nueva imagen.

Hay proyectos que apenas han avanzado, como el del 140 de la calle San Andrés, un edificio catalogado que fue declarado en ruinas y el Concello prevé subastar ante su estado ruinoso y la falta de planes de sus propietarios para darle la vuelta a la situación.

San Andrés 140 / Casteleiro

El inmueble cuenta con bajo y cuatro plantas y está situado frente a la plaza de Santa Catalina. Los dueños efectuaron a finales de 2023 una consulta a la comisión municipal del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del casco histórico para saber si podían instalar un hotel en el inmueble mediante su unión funcional con el contiguo, que tiene entrada por la calle Perillana. Se le establecieron una serie de condicionantes y no hubo más trámites de carácter público.

Número 46 de la calle San Andrés / LOC

También pasó recientemente por la comisión del Pepri el número 46 de San Andrés, ya que se solicitó su cambio de uso. El plan es que pase de residencial a hotelero. Se le dio el visto bueno, pero deberá presentar un informe sectorial de Turismo de la Xunta.

Unos metros más adelante, en el 104, al lado del Macondo, hubo otra iniciativa hotelera que falta por concretar. Se solicitó el cambio de uso de oficinas a hotelero exclusivo y el permiso patrimonial para acometer obras de rehabilitación en el edificio, catalogado y con protección estructural. Los trabajos consistirían en la división en dos de cada planta, recuperar la cubierta original y sustituir las carpinterías actuales por otras tipo balconeras, además de instalar un ascensor, que se puede llevar a cabo si respetan la estructura del edificio y la organización espacial interior, además de los volúmenes de la fachada. La consulta no fue a más.

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En los números 45 y 47, los edificios abandonados situados frente a la Iglesia Castrense se están convirtieron en un establecimiento de habitaciones y apartamentos turísticos de dos pisos, que abrirán a inicios de 2027. En San Andrés, según el registro de la Xunta, hay actualmente 16 viviendas de uso turístico, de las que 5 se encuentran en el mismo edificio.