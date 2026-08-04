A Coruña es la ciudad gallega en la que son más frecuentes los hogares monoparentales: crecen un 50% mientras caen las parejas con hijos
En 2007 no llegaban a los 9.360, pero en 2024 se alcanzó un récord, con cerca de 13.900
Ya hay más viviendas en las que vive una sola persona que matrimonios que convivan con su descendencia
Las familias están cambiando, y también sus formas de convivir. De acuerdo con los últimos datos de la Xunta, los hogares monoparentales, en los que reside un padre o madre con sus hijos, rozaron en 2024 los 13.900, la cifra más alta desde que empezó a haber datos en 2007. Por aquel entonces, solo había unas 9.360 familias de este tipo en la ciudad, con lo que la subida ha sido del 48,4% en 17 años. El número puede no ser exacto, pues se realiza a partir de la encuesta a hogares, pero las estadísticas de la Xunta muestran una clara tendencia creciente, y sitúan a A Coruña a la cabeza de Galicia en esta modalidad de convivencia.
El 12,77% de los hogares coruñeses son monoparentales, por encima del 12,5% de Vigo o el 12,1% de Lugo, mientras que el resto de grandes ciudades se sitúan a mucha distancia. Ferrol no llega al 9,7% y Pontevedra queda en el 9,2%, mientras que la cifra baja al 8,3% en Santiago y al 8,2% en Ourense.
El reverso de la tendencia es la decadencia del que en 2007 era el tipo de hogar más frecuente: el de una pareja con hijos. En 2007 había cerca de 34.100 viviendas habitadas por este tipo de familias, el 36% del total, pero han ido reduciéndose y en 2024 se llegó al mínimo histórico, con 27.329 hogares. Son poco más del 25%. Las parejas sin hijos amenazan con sobrepasarlas: crecieron desde las 23.391 en 2007 a las 27.027 en 2024, si bien el porcentaje es aproximadamente el mismo, algo por debajo de una cuarta parte del total.
Y crece imparable el número de coruñeses que viven solos, que ya constituyen la tipología más frecuente en A Coruña. Los 18.525 hogares unipersonales del inicio de la estadística se han convertido en 29.779, con un salto del 19,5 al 27,4%. Los hogares que no encajan en ninguna de los patrones anteriores (por ejemplo, los que incluyen varios núcleos familiares) eran el 10% en 2007 y un porcentaje casi idéntico en 2024. Sí subieron en número, pues en la ciudad se han incrementado en general las viviendas habitadas, y han pasado de algo menos de 9.500 a más de 10.700.
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