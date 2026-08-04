A Coruña es la ciudad gallega en la que son más frecuentes los hogares monoparentales: crecen un 50% mientras caen las parejas con hijos

Las familias están cambiando, y también sus formas de convivir. De acuerdo con los últimos datos de la Xunta, los hogares monoparentales, en los que reside un padre o madre con sus hijos, rozaron en 2024 los 13.900, la cifra más alta desde que empezó a haber datos en 2007. Por aquel entonces, solo había unas 9.360 familias de este tipo en la ciudad, con lo que la subida ha sido del 48,4% en 17 años. El número puede no ser exacto, pues se realiza a partir de la encuesta a hogares, pero las estadísticas de la Xunta muestran una clara tendencia creciente, y sitúan a A Coruña a la cabeza de Galicia en esta modalidad de convivencia.

El 12,77% de los hogares coruñeses son monoparentales, por encima del 12,5% de Vigo o el 12,1% de Lugo, mientras que el resto de grandes ciudades se sitúan a mucha distancia. Ferrol no llega al 9,7% y Pontevedra queda en el 9,2%, mientras que la cifra baja al 8,3% en Santiago y al 8,2% en Ourense.

El reverso de la tendencia es la decadencia del que en 2007 era el tipo de hogar más frecuente: el de una pareja con hijos. En 2007 había cerca de 34.100 viviendas habitadas por este tipo de familias, el 36% del total, pero han ido reduciéndose y en 2024 se llegó al mínimo histórico, con 27.329 hogares. Son poco más del 25%. Las parejas sin hijos amenazan con sobrepasarlas: crecieron desde las 23.391 en 2007 a las 27.027 en 2024, si bien el porcentaje es aproximadamente el mismo, algo por debajo de una cuarta parte del total.

Y crece imparable el número de coruñeses que viven solos, que ya constituyen la tipología más frecuente en A Coruña. Los 18.525 hogares unipersonales del inicio de la estadística se han convertido en 29.779, con un salto del 19,5 al 27,4%. Los hogares que no encajan en ninguna de los patrones anteriores (por ejemplo, los que incluyen varios núcleos familiares) eran el 10% en 2007 y un porcentaje casi idéntico en 2024. Sí subieron en número, pues en la ciudad se han incrementado en general las viviendas habitadas, y han pasado de algo menos de 9.500 a más de 10.700.