Fantastic Negrito antes de su actuación en el Festival Noroeste: "En A Coruña sentí una conexión muy bonita con el público y con la ciudad"

En su disco Son of Broken Man destacan los riffs de guitarra y las baladas. Sigue una temática más íntima. ¿Por qué decide seguir esta temática?

Es un álbum difícil de describir, porque creo que cuenta la historia más antigua del mundo, la lucha entre padre e hijo. Es algo muy universal, no solo en la historia americana, sino en toda la historia del mundo desde hace tiempo. Creo que la lucha entre padre e hijo tiene un gran escenario de emociones, algunas son muy íntimas y otras son más performativas, pero lo más importante es tratar de captar la esencia, la honestidad y la conexión en el álbum, para que tal vez otras personas que tiene este problema se puedan sentir identificadas, por eso intenté abordarlo desde un enfoque amplio.

¿Cómo es su proceso creativo a la hora de componer sus temas?

Lo primero es quedarse fuera del proceso creativo, dejarlo pasar. Hay algo poderoso y genuino cuando el arte está conectado a la energía universal. También me gusta asegurarme de que no me interrumpen cuando estoy concentrado.

Para usted es muy importante plasmar su identidad y sus raíces en sus temas. En este álbum trata la familia, la verdad y los problemas sociales ¿Cómo ha sido hablar sobre este tema en sus canciones?

Cada artista tiene su propia carrera y la mía empezó cuando era ya un hombre de mediana edad. Encontré un propósito en crear música y canciones, quería hacer algo significativo, quería contribuir en algo. Cuando era más joven siempre quería muchas cosas: coches, dinero, chicas… y cuando crecí y me hice conocido ya no estaba en ese punto, ya era adulto y hasta tenía un hijo. Tenía una aproximación distinta a la realidad y parte de todo eso era hablar sobre la humanidad.

¿Qué supuso para usted, a nivel personal y profesional, ganar 3 Grammys a Mejor Álbum Blues Contemporáneo?

Es algo super bueno, no todos pueden ganar un Grammy o incluso estar nominados, es genial, pero al mismo tiempo lo más importante es ser humano, como tratas a la gente y como te comportas, todo eso significa mucho más que ganar un premio. Tener un Grammy es una pasada, y cuando recuerdo que he ganado tres me siento muy agradecido, pero al final lo importante son las canciones y el propósito con el que las haces.

De los tres Grammys que recibió ¿Cuál fue el más importante o el que mas significado tuvo para usted?

Los tres fueron muy importantes para mí. No diría que uno fue más relevante que otro, no creo que haya un todo o nada. Pienso que en la vida tenemos que ser como la naturaleza y hacer una balanza.

Ha compartido escenario con grandes artistas como Sturgill Simpson o Bruce Springsteen ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue una oportunidad genial porque sigues aprendiendo, te inspiras y te nutres de la gente que ha hecho grandes espectáculos. Al final es muy importante ser agradecido y entender en la posición en la que te hayas. Estas experiencias son un aprendizaje.

Fundó Revolution Plantation, una granja urbana dedicada a la educación y al empoderamiento de los jóvenes, ¿Por qué decidió crear este proyecto?

Vengo de una familia de agricultores en el sur, se lo que es el amor y la apreciación por la naturaleza, cuando somos amables con ella, esta lo será con nosotros. Creo que si les ensañamos esta filosofía de vida a las generaciones más jóvenes, podremos cambiar el trayecto del mundo. Hay que apartar la vista de los ordenadores y de los móviles y cuidar la tierra.

Es su segunda vez en A Coruña, ¿Qué recuerdo tiene de la última vez que actuó aquí?

Tengo muy buenos recuerdos de la comida, del clima y de la gente. En A Coruña sentí una conexión muy bonita con el público y eso es lo más importante para mí. La música en vivo es muy importante.

¿En qué está trabajando ahora mismo?

Estos últimos días hemos sacado un álbum en vivo, se llama Alive!, fue genial grabar este disco. Estamos trabajando para que la gente tenga un buen recuerdo de este proyecto.