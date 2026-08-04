Despliegue de color y ritmos tropicales con La Delio Valdez en las Noites de María Pita

El grupo argentino La Delio Valdez se despidió de su gira europea con el concierto de este lunes en la plaza de María Pita.

El público coruñés disfrutó de una auténtica fiesta popular comandada por quince músicos sobre el escenario que ofrecieron un espectáculo repleto de vestuarios coloridos y ritmos tropicales.

Público durante el concierto. / LOC

La de anoche fue la primera actuación en A Coruña de La Delio Valdez, que este martes cede el testigo a Los40 Summer Live, con artistas como Depol, Lola Tuduri, Enol y La Beba.