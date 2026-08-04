Lo mejor del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026: las recomendaciones de los expertos musicales de A Coruña

El Festival Noroeste Estrella Galicia cuenta con grandes artistas de diferentes estilos, que llenarán las calles y plazas de A Coruña con música diversa. Especialistas en la materia y músicos expertos ofrecen su opinión del festival y recomienden sus grupos o artistas favoritos. Una guía completa para lo esencial del festival.

Marta Gabba. La integrante de Chicass Vinyl Club, el colectivo femenino de DJ's locales, tiene grandes expectativas con el concierto de Frankie and The Witch Fingers. "Esta banda tiene un directo muy potente que creo que va a molar mucho". También destaca al grupo Sprints: "Estuve indagando un poco en ellos y tienen una solista con mucha actitud y con bastante carisma en el escenario". En lo que se refiere a bandas recomienda a MFC Chicken y a Familia Caamagno. La dj cree que el cartel es bastante misceláneo, pero echa de menos bandas más rockeras, al estilo de Rata Negra y Küken. "Son bandas que tienen bastante visión en España, pero que nunca llegan a A Coruña".

Luis P. Ferreiro 'Zorromono'. El periodista musical destaca que en esta edición se esconden "cosas interesantes en medio de su marasmo de grupos y propuestas". Sus favoritos: "Law es una artista galegofalante que mira al futuro con un ojo en el pasado. La brasileña Mari Flores y los gallegos Xosé Lois Romero & Aliboria seguro que ofrecerán una sesión apasionante de raíces y contemporaneidad". El periodista también destaca tres de las actuaciones que se podrán ver en Riazor. "Crowded es una jovencísima banda de metal alternativo con más proyección de la ciudad. Bala es uno de los pesos pesados del punk europeo por méritos propios y Rusowsky es uno de los artistas más inquietos del panorama nacional".

Nonito Pereira Jr. El experto musical habla sobre los desafíos a los que se enfrenta el festival. "El valor de marca 'Noroeste' es altísimo, pocos festivales cuentan con 40 años de historia, debe preservarse como principal referente musical de la ciudad. El reto pasa por actualizarlo sin despersonalizarlo". Pereira Jr habla sobre el valor que tiene que el festival alterne a artistas locales con foráneos. "El desarrollo de nuevas iniciativas complementarias a la programación de música en directo ofrece a quienes, por desconocimiento interrelaciona la calidad de una propuesta con su grado de popularidad, la oportunidad de descubrir todo lo que ofrece la programación del festival". Añade que a medio plazo debería haber nuevos criterios de segmentación y proyectos en los que se vincule la música con otras disciplinas artísticas. "Podrían ser de utilidad para diferenciarse de los demás festivales, aportando una mayor difusión y promoción cultural que el resto de la oferta".

Daniel Arias. El cantautor alaba la organización, la calidad y la diversidad de estilos del festival. "Se nota un salto importante en la comunicación, es mucho más clara, cuidada y coherente que en otras ediciones". Pero Arias echa en falta atrevimiento en el cartel. "Echo de menos otro gran cabeza de cartel internacional y una programación con más personalidad". El cantante también cree que el castillo de San Antón debería tener un mayor protagonismo y una programación con una narrativa más valiente "que no se limite a encadenar nombres conocidos, sino que combine referentes con apuestas inesperadas". A Arias le gusta la diversidad de estilos, pero le falta que el festival asuma más riesgos y haga del descubrimiento su seña de identidad. El artista recomienda los conciertos de Apolo18 y Echo & The Bunnymen.

Dj CÉS. El dj habla de la importancia de la presencia de artistas gallegos locales en este tipo de festivales. "En Galiza estamos presenciando cada vez mais un auxe de artístas de aquí que abarcan diferentes xéneros musicais, estilos e estéticas que merecen a visibilidade e a credibilidade que se lle dá a outros". Pone de ejemplo a la música urbana en gallego. "A moita xente xoven estáselle abrindo un mundo de posibilidades, artistas e referentes galegos neste xénero que ata agora non había, e que boto de menos no cartel do Noroeste". También hace un llamamiento a que este tipo de festivales incluyan a artistas queer "para dar un pouco de marcha noutros espazos que non sexán só en festivais do Orgullo".