Herido el conductor de un patinete eléctrico al chocar con un turismo en A Coruña esta madrugada

Un joven de 21 años resultó herido en la madrugada de este lunes cuando circulaba con su patinete eléctrico por avenida del Ejército, en A Coruña.

El accidente ocurrió pasadas las 1.30 de la madrugada y se vieron implicados el vehículo de movilidad personal y un turismo.

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El joven resultó herido de carácter leve, según explica la Policía Local.