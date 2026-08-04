Herido el conductor de un patinete eléctrico al chocar con un turismo en A Coruña esta madrugada
El accidente ocurrió sobre las 01.30 horas de la madrugada en avenida del Ejército
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Un joven de 21 años resultó herido en la madrugada de este lunes cuando circulaba con su patinete eléctrico por avenida del Ejército, en A Coruña.
El accidente ocurrió pasadas las 1.30 de la madrugada y se vieron implicados el vehículo de movilidad personal y un turismo.
El joven resultó herido de carácter leve, según explica la Policía Local.
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