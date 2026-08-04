Agenda
Qué hacer hoy en A Coruña las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este martes 4 de agosto
El concierto de Los40 centra la programación de este día previo al comienzo del Noroeste
Corina Oproae presenta su nuevo poemario
Yolanda Castaño conversará con Corina Oproae sobre el poemario Como enterrar a tu padre en un poema.
Horario: 20.15 horas.
Lugar: Feira do libro. Jardines de Méndez Núñez
Los 40Summer Live ponen ritmo hoy a María Pita
Depol, Chiara Oliver, Enol, Adexe y Nau, Daniela Blasco y Chema Rivas encabezan el cartel de los conciertos 40SummerLive.
Horario: 22.00 horas.
Lugar: Plaza de María Pita
El planetario repartirá cajas para ver el eclipse
La Casa das Ciencias repartirá en sus sesiones infantiles de planetario cajas automontables para observar el eclipse.
Horario: 11.30 y 17.00 horas.
Lugar: Casa de las Ciencias
Puestos y talleres para toda la familia
Más de 65 artesanos repartidos en 45 casetas , demostraciones en directo y talleres gratuitos para toda la familia.
Horario: Desde las 11.00 horas.
Lugar: Mostrart. Jardines de Méndez Núñez
Visita guiada esta tarde a la Casa Museo María Pita
Los interesados en conocer la historia de María Pita podrán visitar hoy de forma gratuita la Casa Museo hasta completar aforo.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Casa Museo María Pita. Calle Herrerías, 28.
Xurxo Souto presenta su ‘Novela Bravú’
El escritor Xurxo Souto presentará hoy su Novela Bravú en un encuentro que combina la lectura con la música en vivo.
Horario: 19.00 horas.
Lugar: Feira do Libro. Jardines de Méndez Núñez
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