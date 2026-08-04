Mar Couceiro, madre coruñesa de una familia monomarental: "Me he sentido muchas veces juzgada"

La conciliación familiar en un hogar monomarental es un desafío, estas familias dependen mucho de las ayudas que ofrecen los ayuntamientos, la Xunta y las asociaciones como la Asociación de Familias Monomarentales de Galicia (Fagamos). Esta entidad coruñesa sin ánimo de lucro se dedica a apoyar, representar y reivindicar a las familias gallegas monoparentales.

Uno de los grandes problemas que tienen estas familias son la organización de horarios para realizar las tareas diarias, como llevar o recoger a sus hijos e hijas del colegio. “Llevar a mi hija a la guarde a veces es un poco lío, pero por lo menos tengo la ayuda de mi madre”, señala Mar Couceiro. Muchas familias monomarentales tienen que pedir la reducción de jornada para poder hacerse cargo de sus hijos. “Pedí la reducción de horario en la que era mi empresa, porque mi hija va a empezar el cole en septiembre y no tengo manos suficientes”, explica Couceiro.

Ayudas

Uno de los pilares fundamentales para estas familias son las ayudas que ofrecen las instituciones públicas, pero que siguen siendo insuficientes. “Parece que tenemos un montón de ayudas, pero yo solo tengo un bono social que me incluye un descuento en la factura de la luz y del agua. También nos desgravan cien euros de la declaración de la renta, pero como a cualquier otra familia”, dice Couceiro. El Concello de A Coruña ofrece un servicio municipal de canguraje. “El concello nos da la ayuda de canguraje y tenemos preferencia para hacer las matrículas de los colegios, pero después no tenemos mucho más”, comenta Couceiro. Dependiendo de la ciudad, provincia y comunidad autónoma existen distintas ayudas para este modelo de familia.

El apoyo de familiares o de amistades es esencial para los hogares monomarentales. “Fui madre con cuarenta y ocho años, preservé mi fertilidad a los treinta y seis, y más tarde decidí ser madre, no lo hubiese sido si no llego a tener el apoyo de mi madre”, indica Couceiro. El sostén emocional es clave para que las familias puedan llegar a todo.

Prejuicios

Otro de los grandes problemas que acarrean las familias monomarentales son los prejuicios a los que se enfrentan en su día a día. “Me he sentido muchas veces juzgada, mismamente por mi junta vecinal. Cuando estoy descargando a la niña, a veces los vecinos me gritan desde la ventana para que mueva el coche porque quieren salir, y por ahora solo tengo dos manos”, dice Couceiro.

Asociaciones como Fagamos ayudan a dar una mayor visibilidad a las familias monomarentales y a crear un sitio donde puedan acudir ante algún problema. “Son gente con la que puedes contar y confiar. En la asociación hay chats para todo tipo de cosas y circunstancias, y para todas las zonas de Galicia”, indica Couceiro.