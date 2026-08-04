Miguel Lorenzo critica los "incumplimientos" del Gobierno con A Coruña y la "falta de exigencia" de Inés Rey

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, así como la senadora Rosa Gallego, ofrecieron en la mañana de este martes una rueda de prensa donde "denunciaron los continuos incumplimientos del Gobierno de España con la ciudad".

En palabras de la senadora Gallego, A Coruña sigue acumulando promesas incumplidas mientras actuaciones estratégicas siguen sin ejecutarse. Según explicó, el Ejecutivo está “más preocupado por la deriva judicial de su familia y de su partido, con tres sentencias condenatorias y causas judiciales abiertas por corrupción, con más imputados que diputados y su faro moral que es Zapatero”.

Los populares creen que las grandes infraestructruas pendientes llevan años acumulando anuncios, cambios de calendario y retrasos sin que haya una respuesta por parte del Gobierno. Entre las que citaron, la antigua prisión provincial y la reciente sentencia de la Audiencia Provincial que indica que el Estado debe correr con los gastos. "Aquí el único partido que defendió que la cárcel era de los coruñeses fue el Partido Popular. Dice que el Estado tiene que asumir el mantenimiento. Por ello también hemos presentado una pregunta. Deberían entregar la cárcel ya y participar en su rehabilitación", explicó Gallego.

En su intervención, Miguel Lorenzo centró sus críticas en la actitud de la alcaldesa, Inés Rey. Lamentó que la regidora “presuma ahora de crear una comisión de seguimiento de Alfonso Molina cuando las obras deberían estar ya finalizadas” y cree que este anuncio “es una tomadura de pelo para los coruñeses”. El popular incidió en que el retraso en Alfonso Molina es “el símbolo de una política basada en anuncios incumplidos”. Además señaló los retrasos en la Cuarta Ronda, el Vial 18, la ampliación de A Pasaxe, las conexiones ferroviarias o las mejoras pendientes en el aeropuerto de Alvedro.

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“Cada vez que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple con A Coruña, Inés Rey mira hacia otro lado. Dice que será exigente, que está hipervigilante y que irá a Madrid cuando haga falta, pero la realidad demuestra justo lo contrario. Cuando llega el momento de defender los intereses de esta ciudad, desaparece”, sentenció. “Cuando sea alcalde de A Coruña no voy a esperar sentado a que los ministros se acuerden de nuestra ciudad. Iré a Madrid las veces que haga falta, llamaré a todas las puertas y me encerraré en los despachos de los ministros hasta salir con una fecha y un compromiso para A Coruña", añadió.