Nuevas opciones de belleza, estética y restauración se incorporan al centro comercial Cuatro Caminos

El centro comercial Cuatro Caminos suma nuevas propuestas a su oferta con tres aperturas del ámbito de la belleza, el cuidado personal y la restauración que responden a las nuevas tendencias de consumo y refuerzan con nuevas marcas, servicios y experiencias las necesidades de su público.

Una de estas novedades es Sandra Hermida Atelier, un nuevo concepto de peluquería y cuidado capilar que nace como un salón de belleza con zona de color, lavacavabezas privados, tratamientos capilares y una experiencia hair spa para quienes buscan un servicio personalizado y cuidado al detalle.

También en el ámbito de la belleza, el centro comercial incorpora Pluricosmética, una marca referente en el sector de la cosmética y la belleza profesional que llega con un espacio dedicado a productos profesionales de peluquería estética, uñas, maquillaje, cuidado facial, corporal y herramientas especializadas.

Noticias relacionadas

La cadena de restauración inspirada en el Thai Street Food Padthaiwok llega al rincón verde del centro comercial con su propuesta especializada en cocina tailandesa y una carta basada en noodles, arroces al wok, curry, bowls y otras recetas de inspiración asiática.