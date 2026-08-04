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Nuevas opciones de belleza, estética y restauración se incorporan al centro comercial Cuatro Caminos

Tres nuevas aperturas inspiradas en las nuevas tendencias de consumo amplían su oferta comercial

Centro comercial Cuatro Caminos.

Centro comercial Cuatro Caminos. / LOC

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El centro comercial Cuatro Caminos suma nuevas propuestas a su oferta con tres aperturas del ámbito de la belleza, el cuidado personal y la restauración que responden a las nuevas tendencias de consumo y refuerzan con nuevas marcas, servicios y experiencias las necesidades de su público.

Una de estas novedades es Sandra Hermida Atelier, un nuevo concepto de peluquería y cuidado capilar que nace como un salón de belleza con zona de color, lavacavabezas privados, tratamientos capilares y una experiencia hair spa para quienes buscan un servicio personalizado y cuidado al detalle.

También en el ámbito de la belleza, el centro comercial incorpora Pluricosmética, una marca referente en el sector de la cosmética y la belleza profesional que llega con un espacio dedicado a productos profesionales de peluquería estética, uñas, maquillaje, cuidado facial, corporal y herramientas especializadas.

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La cadena de restauración inspirada en el Thai Street Food Padthaiwok llega al rincón verde del centro comercial con su propuesta especializada en cocina tailandesa y una carta basada en noodles, arroces al wok, curry, bowls y otras recetas de inspiración asiática.

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