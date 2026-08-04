El nuevo espectáculo de Xosé A. Touriñán reflexiona sobre el mundo animal en clave de humor

El nuevo monólogo de Xosé A. Touriñán ultima su llegada a los escenarios, a partir del próximo mes de octubre, con una mirada cómica sobre la relación del ser humano con los animales y las contradicciones, costumbres y transformaciones de la que se considera la especie más inteligente del planeta.

Tras su paso por el festival Noroeste Estrella Galicia junto a David Perdomo para presentar Amoriño este domingo 9 en el parque de Santa Margarita, Xosé A. Touriñán regresará a la ciudad con su nuevo espectáculo ‘Moi Animal’ y en esta ocasión lo hará en solitario.

La cita con el público coruñés será el 26 de diciembre en Palexco, una parada incluida en una gira que recorrerá once localidades gallegas entre los meses de octubre y diciembre como Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Vilalba, Ourense, O Grove, Vigo, Lugo y Burela.

“Queremos os animais, comémolos, humanizámolos, protexémolos, poñémoslles roupa e convertémolos en parte das nosas familias. Pero tamén podemos pasar horas intentando asasinar un mosquito que aparece ás tres da mañá”, reflexiona sobre el espectáculo, que mantiene el humor y la observación de lo cotidiano como punto de partida para hablar sobre las diferentes formas de entender y convivir con otras especies y sobre las contradicciones al intentar definir qué lugar ocupan los humanos en el mundo animal.

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Xosé A. Touriñán y José L. Prieto firman el texto original del espectáculo. Las entradas están disponibles en la web oficial www.moianimal.gal a partir de 19, 44 euros.