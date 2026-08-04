La oferta económica decanta la adjudicación de la obra de zonas verdes y sendas de la avenida de Alfonso Molina en A Coruña
Vilor Infraestructuras ejecutará las actuaciones tras quedar por encima de la propuesta del grupo Copisa, que había conseguido la mayor puntuación en la valoración técnica
La empresa Vilor Infraestructuras se encargará del proyecto para crear zonas verdes, sendas peatonales y carriles bici en los márgenes de la avenida de Alfonso Molina. La constructora se lleva el contrato por su oferta económica, que deja la adjudicación en 4.417.700 euros, unos 255.500 euros de diferencia con el grupo Copisa, encargada de la obra de ampliación en el vial, en ejecución, y que había conseguido una puntuación de 100 en la valoración técnica, la mayor de todas las licitadoras. Vilor recibió 57,55, la segunda más baja de las cinco empresas que presentaron ofertas.
La mesa de contratación del Ministerio de Transportes clasifica Vilor Infraestructuras como la mejor propuesta, con una puntuación global de 83,02; seguida por la UTE conformada por Prace, Servicios y Obras, y Francisco Gómez, con 71,16; y el grupo Copisa, con un 65,94. La oferta económica fue la que finalmente inclinó la balanza. Vilor Infraestructura ofreció 4,41 millones de euros, frente a los 4,51 millones de la UTE liderada por Prace y los 4,67 millones de Copisa.
Esta "integración ambiental" es complementaria a la ampliación de la principal avenida de acceso a la ciudad, aún en ejecución, y estaba previsto que arrancara con la finalización de esta actuación. En el concurso, Transportes fija el inicio de la integración ambiental en febrero de 2027, pero el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible no han concretado si mantiene los plazos o si los ha variado por el retraso acumulado en la obra principal. De acuerdo con las previsiones iniciales del Estado la actuación ambiental estará concluida en julio de 2028.
El proyecto
Durante la obra se construirán sendas peatonales y ciclistas paralelas a la carretera en un tramo de 1,4 kilómetros, que va desde el cruce de San Cristóbal y Carrefour al enlace de la autopista AP-9. El Ministerio de Transportes detalló en la licitación del proyecto que con este se "asegura" la conexión entre los márgenes de la avenida de Alfonso Molina, ya que une las sendas con los accesos cercanos a las paradas de autobuses previstas y las pasarelas elevadas.
El plan incluye también la "integración paisajística del entorno" con la creación de zonas verdes anexas a las aceras y por todo el vial. Además, se hará una nueva pasarela peatonal y ciclista en el enlace entre Pocomaco y Matogrande.
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