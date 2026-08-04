La plaza de María Pita baila al ritmo de los artistas de Los 40 en una noche de luces y pop en A Coruña

La Praza de María Pita se convirtió anoche en una gran pista de baile con la llegada de LOS40 Summer Live, una de las citas destacadas de las fiestas de A Coruña. La gira gratuita reunió sobre el escenario a DePol, Chiara Oliver, Enol, Adexe y Nau, Chema Rivas, Daniela Blasco, La Beba, Lola Tuduri, César AC y Pikete, además del dúo local AWY. La sesión del DJ David Álvarez puso ritmo a una noche de luces y pop.