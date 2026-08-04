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El PP denuncia "falta de transparencia" en el cambio de gestión de las escuelas infantiles de A Coruña

Movemento Sumar Coruña reclama al Concello que "dé explicaciones" a las familias y proteja a los trabajadores

Imagen de una escuela infantil de A Coruña

Imagen de una escuela infantil de A Coruña / Casteleiro

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RAC

A Coruña

El Partido Popular denuncia "la falta de información y transparencia" del Gobierno local con las Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPAS) sobre el cambio de gestión de las escuelas infantiles. Esto, aseguran, "ha generado preocupación entre las familias, que se han encontrado este procedimiento en pleno mes de agosto, sin la información ni el diálogo previo necesario, y también entre los trabajadores, que han trasladado su inquietud ante la posible repercusión en sus puestos de trabajo".

El Ayuntamiento garantiza que este cambio no supondrá una rebaja de la calidad educativa. El Concello cuenta con una red de ocho centros que no gestiona directamente sino a través de sociedades que, en muchos casos, eran hasta ahora empresas constituidas por educadoras de las mismas escuelas. Actualmente tiene en marcha un concurso para decidir quién se encargará de la organización y dirección durante los próximos años, y, a falta de la adjudicación se formalice, se prevé que seis cambien de concesionaria. La comunidad educativa de estas, Carricanta, Arela, Os Cativos, Os Rosales, Luis Seoane y Agra do Orzán, ha comenzado a movilizarse después de que el Ayuntamiento le requiriese a "tres empresas de multiservicios" la documentación previa a entregarles el contrato.

Las familias temen cambios en el proyecto educativo y denuncian falta de información, pero fuentes municipales insisten en que el concurso busca elegir a los mejores gestores, y garantiza que se mantendrá el personal y el estándar del servicio.

El PP insiste en que "hay otra forma de gobernar: escuchando, dialogando y consensuando previamente aquellas actuaciones que tienen un impacto directo en muchos coruñeses".

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Movemento Sumar Coruña también muestra su preocupación por esta situación. Reclama al Gobierno de Inés Rey que "dé explicaciones y garantías a las familias" y, sobre todo, que "proteja la continuidad y las condiciones de los equipos profesionales, evitando que los cambios de empresa repercutan negativamente en la calidad educativa".

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