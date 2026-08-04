El PSOE provincial de A Coruña archiva las denuncias de dos exconcejalas por acoso contra Inés Rey y su 'número 2'

El PSOE provincial de A Coruña ha archivado los expedientes informativos abiertos tras las denuncias de dos exconcejalas, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, por acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, y su 'número 2', José Manuel Lage Tuñas. Según las resoluciones, a las que ha tenido acceso este diario, se ha procedido al cierre de los expedientes tras analizar audios y mensajes de WhatsApp, además de las declaraciones de las partes implicadas.

Fontán y Martínez Acón presentaron sus denuncias en diciembre de 2025 a través del canal interno del PSOE para relatar casos de entre 2020 y 2023. Las dos exconcejalas defendieron en varias ocasiones la veracidad de sus denuncias por acoso laboral y aseguraron que cuentan con "más de una decena de testigos dispuestos a avalarlas con sus declaraciones". Inés Rey lo negó y replicó que se trataba de "un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas" de las elecciones municipales en 2023.

La resolución del PSOE provincial sobre el caso de Martínez Acón recoge que en la investigación se tuvieron en cuenta la documentación aportada por Eva Martínez, así como sus declaraciones y las de Rey y Lage. La denunciante aportó tres audios de 2020, pero la instructora del expediente, María de la Flor Lago Méndez, no los tuvo en cuenta por "las serias dudas que le plantea el origen en su obtención, por desconocer el total de los mismos, o si se trata de una parte interesada, así como no conocer tampoco el contexto, ni la identidad de las personas presentes". Además, tanto la alcaldesa como el concejal, preguntados sobre estos audios por la instructora, aseguraron que no tenían conocimiento de haber sido objeto de grabación ni lo habían autorizado.

Por ello, la instructora decide no abrir expediente sancionador. Es la misma conclusión a la que llega en el caso de Fontán, en la que se tuvieron en cuenta una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre Inés Rey y la denunciante. Además, la regidora mostró su teléfono móvil para comprobar la veracidad de esos mensajes.

Ambas exconcejalas pueden presentar recurso en la Comisión Federal de Ética y Garantías en un plazo de diez días hábiles.

Dos exconcejalas del primer mandato de Rey

Martínez Acón, que fue secretaria general del PSOE de A Coruña, fue desposeída de sus atribuciones de gobierno por la regidora alegando su "nula dedicación". Fue solo año y medio después de acceder a la Alcaldía, en noviembre de 2020. Afín a Gonzalo Caballero, entonces líder del PSdeG, e impuesta en la lista de Rey a las municipales por las direcciones gallega y estatal del PSOE, Acón aseguró entonces que el motivo de la destitución era haber reclamado "las aportaciones que el grupo municipal y algunos concejales" adeudaban al partido.

Esther Fontán fue el gran apoyo de Inés Rey en las primarias que le permitieron concurrir a la Alcaldía de A Coruña en 2019, pero la alcaldesa la excluyó de las listas en 2023 después de que las diferencias crecientes de la edil coruñesa con la regidora y su entorno acabaran por romper la relación.

Las denunciantes: "Esto se merecía un trabajo más exhaustivo"

Consultada sobre este asunto, Fontán muestra su sorpresa por la resolución, ya que se ha emitido apenas "diez días después" de haber prestado declaración. "No se me facilitó la posibilidad de aportar más medios de prueba. Aquí se han valido única y exclusivamente de valorar una palabra contra otra palabra", critica, y recuerda que ni siquiera ha tenido "la oportunidad de replicar a lo que ellos hayan podido decir, ni a lo que ellos hayan podido presentar". Al no haber tenido acceso al expediente completo siente "indefensión".

"Valorar sus palabras contra mis palabras y contra las de Eva me parece insuficiente para cerrar un expediente informativo", comenta, y opina que el PSOE primó "la necesidad de cerrar esto cuanto antes por la proximidad de unas elecciones municipales".

Defiende que "esto merecía un trabajo más exhaustivo". "Se ha puesto simplemente la palabra de dos militantes contra otros dos militantes, en las que se prima claramente la condición de alcaldesa y secretaria general [de la Agrupación Local Socialista], y de teniente de alcaldesa. No nos parece ni justo, ni ético, ni legal", explica Fontán, que está estudiando si recurrir la resolución.

La exconcejala insiste en que puso la denuncia porque sentía que no podía seguir "callada más tiempo". "Lo que sufrimos hay que ponerlo encima del tapete para que esto termine de una vez", declara.