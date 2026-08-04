Jornada de puertas abiertas para conocer el Helimer en A Coruña: conoce el lugar y el horario

El helicóptero Helimer 401 de Salvamento Marítimo con base en Alvedro podrá visitarse este jueves 6 de agosto en A Coruña. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, ha programado una jornada de puertas abiertas con motivo de las Fiestas de María Pita.

El lugar escogido es simbólico, la Rosa dos Ventos del entorno de la Torre de Hércules. Precisamente fue el lugar elegido para aterrizar hace unos días otro helicóptero que ayuda en emergencias, el Pesca 2, tras rescatar a una persona en el Camiño dos Faros, en Malpica. El Helimer 401 se podrá visitar entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Además, ese mismo día, el helicóptero realizará un ejercicio rutinario en la playa de Riazor entre las 19.00 y las 20.00 horas junto a la unidad marítima de Bomberos de A Coruña y el servicio de vigilancia de playas.

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El Helimer 401 / Carlos Pardellas

"Nuestro agradecimiento al Concello de A Coruña, Bombeiros de A Coruña, a la Policía Local y a Protección Civil por su colaboración", alaba Salvamento Marítimo en el comunicado.