Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Se espera para este miércoles en A Coruña una jornada de intervalos de nubes y claros, con predominio de cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas no registrarán cambios significativos, con termómetros que se moverán entre los 18º y los 24º.

Jueves 6

Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso, con temperaturas entre 19º y 27º.

Viernes 7

Predominarán los cielos soleados y las temperaturas marcarán mínimas de 18º y máximas de 26º.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Sábado 8

La entrada de un nuevo frente dejará chubascos e intervalos de nubes y claros. Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 26 grados.

Domingo 9

Se incrementarán la nubosidad y continuarán las lluvias. Las temperaturas irán de los 19º de mínima a los 23º de máxima.

Lunes 10

Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas que se moverán entre los 19 y los 29 grados.

Martes 11

Amanecerá con cielos despejados y por la tarde irá entrando alguna nube alta. Los termómetros llegarán a los 26º de máxima y se quedarán en los 18º de mínima.

Miércoles 12

Los cielos estarán parcialmente nublados y las temperaturas irán de los 15º a los 24º.

Jueves 13

Se esperan nieblas matutinas y alternancia de nubes y claros por la tarde. Los termómetros marcarán mínimas de 18º y máximas de 22º.

Viernes 14

Los cielos amanecerán nublados y se abrirá algún claro a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17º y los 22º.

Sábado 15

Los cielos estarán parcialmente nublados y las temperaturas se moverán entre los 18º y los 24º.

Domingo 16

Se esperan nubes y claros durante la mañana que darán paso a cielos mayormente soleados. Los termómetros irán de los 18º a los 22º.

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Lunes 17

Predominarán los cielos soleados, con temperaturas de entre 16º y 21º.