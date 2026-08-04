Los vecinos, contra el desarrollo del Parque del Agra en A Coruña: documentación errónea, más edificabilidad y estudios insuficientes

Los vecinos del Agra do Orzán, en A Coruña, lo tienen claro. Llevan tiempo mostrando su oposición a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) para el desarrollo del Parque del Agra. Ven errores en la documentación, documentos incompletos y un estudio de movilidad insuficiente, además de una ordenación contraria a la legalidad, en el proyecto aprobado de forma inicial por el pleno municipal. También alertan de que la promotora, Dricar, va a poder construir mucho más de lo que permitiría el planeamiento que la asociación vecinal considera vigente. Todo ello ha quedado plasmado en las alegaciones que la entidad presentó este martes en el Registro de María Pita.

"¡Parque da Agra Xa! no es únicamente un lema y una reivindicación ciudadana, sino también la exigencia de cumplir los estándares de reserva dotacional de zonas verdes/espacios libres recogidos en distintas normas, planes y programas, así como de corregir el déficit manifiesto que tiene el barrio en este ámbito, muy alejado de las ratios recomendadas por organismos como la OMS o la UE", exponen desde la asociación, que logró reunir 5.600 firmas contra el plan urbanístico del Concello, aprobado con los votos a favor de PSOE y BNG. El PP se posicionó en contra.

Los vecinos reclaman desde hace años que en los terrenos que ocupará el polígono no se construyan viviendas y se abra un parque público, lo que el Gobierno local rechaza porque supondría indemnizaciones millonarias a los propietarios de las parcelas. En mayo se aprobó una modificación del PXOM que reduce la superficie del polígono al segregar del mismo parte de la parcela de las Adoratrices a causa de una sentencia judicial y prevé la construcción de 188 viviendas en el polígono denominado Parque del Agra y 135 en los terrenos de Dricar, que ocupaba el edificio de las Adoratrices. Ante las protestas, el Gobierno local redujo las viviendas previstas, pero la asociación alerta de que el edificio eliminado sigue figurando en la documentación del cambio del plan general.

La asociación sostiene en sus alegaciones que algunos documentos del expediente contienen datos equivocados o contradicciones. Insiste en que faltan documentos o información necesaria para poder valorar correctamente la modificación urbanística.

Multiplica por 3,35 la edificabilidad

Apunta que la ordenación favorece excesivamente la edificación y no garantiza el parque público que necesita un barrio con escasez de zonas verdes. Su posición es que el objetivo principal debería ser conseguir una superficie verde y de espacio libre suficiente, como han defendido durante mucho tiempo. Señala, incluso, que la promotora multiplica por 3,35 la edificabilidad que le asigna el planteamiento vigente.

Los vecinos defienden que uno de los principales problemas jurídicos del proyecto está en cómo se interpretó una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2015. Según su versión, al anularse el planeamiento posterior, volvió a estar vigente el PXOM de 1998. Por ello, considera que tanto el convenio urbanístico firmado en 2024 como la modificación del plan que se tramita ahora parten de una interpretación incorrecta de aquella sentencia. La asociación llega a tachar de "fraudulentas, equívocas y engañosas" las explicaciones utilizadas para justificar estos cambios. Además, ven que tanto el estudio de movilidad como el estudio económico son "insuficientes".

La asociación de vecinos del Agra pide, por tanto, que se archive este expediente, que se presente una nueva ordenación y que se explore la cesión gratuita de terrenos que ya son de titularidad pública. La entidad indica en el documento que una parte importante del suelo del ámbito ya es pública. Como ejemplo, menciona la parcela estatal del Observatorio y plantea que una parte pueda cederse gratuitamente al Ayuntamiento para zonas verdes y espacios libres.