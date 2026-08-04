Música
A la venta las entradas para el concierto de Don Omar en A Coruña el verano de 2027
El precio mínimo para la última parada en Europa es de 89 euros
El Rey del Reggaetón, Don Omar, regresa a Europa con The Last King World Tour, que recorrerá Estados Unidos este otoño y Europa el próximo verano. A Coruña es uno de los lugares elegidos por el puertorriqueño, que actuará en el Muelle de Batería el 18 de julio de 2027.
El artista repasará en su concierto varios de sus éxitos de las más de dos décadas de trayectoria, donde sonarán clásicos como Dale Don Dale, Danza Kuduro, Pobre Diabla, Salió el Sol y muchos más. A Coruña será la última parada europea tras pasar por ciudades como Zúrich, París, Dusseldorf, Ámsterdam, Milán, Nápoles o Londres, y otras españolas como Bilbao, Murcia, Valencia, Madrid y Málaga, aunque todavía está abierta la posibilidad de que anuncie nuevos conciertos dentro de su tour.
Las entradas ya pueden ser compradas por aquellos fans que se apuntaron previamente a la preventa y recibieron un código para acceder a la cesta a través de la web donomar.com. Una vez completada la preventa, la promotora abrirá la venta general, aunque para ello no hay todavía fecha confirmada. Los precios oscilan entre los 89 euros de las entradas más baratas y cerca de 1.000 euros de las más caras, aunque estas incluyen diversos extras.
Sin embargo, quien compre ahora, no tendrá aún los tickets. Para dificultar la reventa, tal y como hacen diferentes promotoras, no serán enviados hasta la semana anterior al concierto, entre tres y siete días antes del evento.
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