La Xunta sorteará 50 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña, destinadas a alquiler accesible
El 40%, 19 de ellas, será para menores de 36 años
E. P.
La Xunta sorteará el próximo 9 de septiembre 50 viviendas de promoción pública que construye en la parcela Z-38 en el barrio de Xuxán, en A Coruña, destinadas a alquiler accesible.
El Diario Oficial de Galicia publica este martes el anuncio de inicio de procedimiento y los requisitos para la adjudicación de estas viviendas, de las que 19 (el 40%) estarán destinadas a menores de 36 años.
El sorteo se realizará ante notario entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda para el ayuntamiento de A Coruña como municipio preferente.
Entre otros requisitos, deben residir o trabajar en este ayuntamiento y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (IPREM) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.
- La calle de A Coruña con mayor peligrosidad: 15 accidentes en 600 metros
- Vogue corona una canción gallega entre los grandes himnos del verano: sus autores actuarán gratis en A Coruña
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- La pastelería de A Coruña oculta por un andamio desde hace cinco años: 'La gente nos encuentra por el olor
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza