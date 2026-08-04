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La Xunta sorteará 50 viviendas públicas en Xuxán, en A Coruña, destinadas a alquiler accesible

El 40%, 19 de ellas, será para menores de 36 años

Vista de Xuxán

Vista de Xuxán / Gus de la Paz

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E. P.

La Xunta sorteará el próximo 9 de septiembre 50 viviendas de promoción pública que construye en la parcela Z-38 en el barrio de Xuxán, en A Coruña, destinadas a alquiler accesible.

El Diario Oficial de Galicia publica este martes el anuncio de inicio de procedimiento y los requisitos para la adjudicación de estas viviendas, de las que 19 (el 40%) estarán destinadas a menores de 36 años.

Un sorteo de viviendas en Xuxán el pasado mes

Un sorteo de viviendas en Xuxán el pasado mes / Carlos Pardellas

El sorteo se realizará ante notario entre los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda para el ayuntamiento de A Coruña como municipio preferente.

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Entre otros requisitos, deben residir o trabajar en este ayuntamiento y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial de entre 0,7 y 4 veces el índice público de renta de efectos múltiples (IPREM) o 4,5 veces en el caso de familias numerosas.

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